Nardò-Casertana 1-2, passati in vantaggio i granata subiscono la rimonta campana

Al “Giovanni Paolo II” termina 1-2 la sfida tra Nardò e Casertana con gli uomini dell’ex Maiuri che mettono a segno un vero e proprio colpaccio rimontando il vantaggio granata di Porcaro, arrivato sul finire del primo tempo, con le reti nel finale di Favetta e Felleca. Tre punti pesanti per i campani che salgono al terzo posto a quota 12, restano nei bassifondi i ragazzi di Ciullo con 4 punti.

Formazione iniziale

Mister Ciullo schiera il consueto 3-5-2 con l’under Petrarca tra i pali, De Giorgi, Porcaro e Masetti sulla linea difensiva, Cancelli e Dorini sugli esterni, Van Ransbeeck, Mengoli e l’under Mancarella in mediana dietro il tandem offensivo composto da Cristaldi e Mariano.

Primo tempo

Partono bene gli ospiti che all’ottavo minuto impegnano la difesa avversaria con Favetta la cui conclusione al volo viene murata. Al 10’ Chinappi approfitta di un rimpallo ma non trova lo specchio della porta da buona posizione. I rossoblu continuano a macinare gioco e al 33’ vanno a segno con Vacca ma il direttore di gara annulla per un presunto fuorigioco. Alla prima occasione utile, il Nardò sblocca la gara: al 39’ Van Ransbeeck disegna una parabola perfetta su calcio di punizione al centro trovando il preciso colpo di testa di Porcaro che scavalca Trapani. Riuscitissimo lo schema del Nardò che chiude in vantaggio la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Il Nardò riparte nella ripresa con lo stesso piglio aggressivo con cui aveva chiuso il primo tempo. Al 57’ occasionissima per i padroni di casa: Cancelli si libera in area e conclude a rete ma è bravo Trapani a respingere con la gamba, il pallone si impenna e la difesa ospite non riesce a chiudere, ne approfitta Mancarella che non trova la rete grazie ad un salvataggio sulla linea di Rainone. La Casertana prova ad alzare i giri e al 70’ Favetta semina il panico nelle retroguardia avversaria ma la sua conclusione sfiora il palo. Inizia la giostra dei cambi e nella partita a scacchi tra i due tecnici la spunta Maiuri che azzecca le mosse giuste. All’80’ Favetta rimette in equilibrio le sorti della gara, deviando di testa un preciso cross di Mansour. Nonostante l’intervento in extremis di un difensore granata, il pallone supera la linea di porta e il primo assistente assegna il gol. Sulle ali dell’entusiasmo, gli ospiti premono sull’acceleratore e a cinque minuti dal termine passano in vantaggio: Mansour affonda sulla destra e serve all’indietro Felleca che indovina l’angolo giusto per battere Petrarca. Nel finale Ciullo prova tutte le armi offensive, ma non arrivano grandi pericoli per la porta ospite e il risultato non cambia.

Nel prossimo turno, in programma mercoledì 20 ottobre, il Nardò sarà di scena sul campo della Nocerina nella gara valevole per la 7a giornata di campionato.

SERIE D – Girone H: risultati 6ª giornata

Bisceglie – Lavello 1-2 Casarano – Virtus Matino 1-0 Fasano – Francavilla 2-1 Gravina – Audace Cerignola 0-1 Molfetta – Brindisi 3-1 Nardò – Casertana 1-2 Nola – Bitonto 1-2 San Giorgio – Rotonda 1-1 Sorrento – Nocerina 0-0 Team Altamura – Mariglianese 2-2

Classifica

Bitonto 14, Lavello 13, Francavilla 12, Casarano 12, Casertana 12, Nocerina 11, Fasano 11, Audace Cerignola 10, Gravina 9, Sorrento 8, Molfetta 7, Virtus Matino 6, Bisceglie 6, Nola 6, Mariglianese 6, Team Altamura 5, Nardò 4, San Giorgio 3, Brindisi 0, Rotonda 0

