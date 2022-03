Altamura-Nardò 2-3, dopo cinque sconfitte di fila i granata ritrovano il successo

Nel recupero della 20a giornata di campionato il Nardò vince ad Altamura e spezza il digiuno di cinque sconfitte consecutive. Una partita per larghi tratti dominata dai granata e messa in discussione solo negli ultimi concitati minuti finali ma alla fine arriva una vittoria (2-3) che riporta il Toro nel pieno della lotta per la salvezza.

Formazione iniziale

Ancora indisponibili Romeo e Fiorentino per infortunio, mister Manca, che sostituisce in panchina lo squalificato De Candia, schiera Rollo tra i pali, Trinchera, De Giorgi, Masetti e Caracciolo in difesa, Cancelli, Mengoli e Valzano in mediana, in attacco Mancarella a sostegno di Cristaldi e Puntoriere.

Primo tempo

Parte subito bene il Nardò in pressing alto che tiene l’Altamura nella sua metà campo. Al 18’ Puntoriere si gira bene in area e conclude a rete, Spina si distende in tuffo e devia in angolo. Nardò molto manovriero alla ricerca di spazi utili in attacco. Al 24’ Toro in vantaggio: ripartenza di Mengoli che serve in area Cristaldi, il diagonale del puntero argentino termina alle spalle dell’estremo difensore biancorosso. I primi pericoli per la porta neretina arrivano al 39′: Molinaro entra in area e tira, Trinchera salva in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, colpo di testa di Tedesco e parata di Rollo. Il primo tempo si chiude con il Nardò in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre ancora sotto il segno del Toro. Al 52’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Masetti si coordina e batte Spina per il raddoppio granata. Al 60’ il Nardò cala il tris: in ripartenza Mengoli serve in area Puntoriere che con freddezza firma lo 0-3. La reazione murgiana arriva nell’ultimo quarto d’ora. Al 75′ tentativo dalla distanza di Tazza, para a terra Rollo. Tre minuti dopo Abreu sfiora il palo con un diagonale dal limite. Finale thrilling con i padroni di casa che a 5 minuti dal termine accorciano le distanze con Abreu che scavalca Rollo in uscita e deposita in rete. Traversa del Nardò con Cancelli al 91’ e al 95’ segna ancora Abreu in acrobazia. All’ultimo secondo, corner per l’Altamura, respinge Rollo ed evita una clamorosa beffa.

I granata, penultimi ma con tre gare ancora da recuperare, espugnano così il “D’Angelo” e salgono a 25 punti in classifica a meno 2 dalla zona play out e a meno 5 dalla salvezza diretta. Nel prossimo impegno in programma domenica 13 marzo al “Giovanni Paolo II” arriva la capolista Cerignola.

Classifica

Audace Cerignola 59; Francavilla 54; Bitonto 53; Fasano 45; Nocerina 44; Gravina* 42; Sorrento 40; Casertana 39; Molfetta 36; Lavello* 34; Casarano* 32; Mariglianese, Team Altamura, Brindisi, Nola* 30; Rotonda 29; Bisceglie 28; San Giorgio 27; Nardò*** 25; Matino* 16.

* = gare da recuperare