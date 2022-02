Casertana-Nardò 3-0, buio pesto per i granata. Con i Campani arriva la quarta sconfitta di fila

Quarta sconfitta consecutiva per il Nardò che al “Pinto” di Caserta palesa le solite carenze difensive e in attacco, carenze che vanificano una buona mole di gioco prodotta e una serie di occasioni in area avversaria puntualmente sprecate. Favetta e Vacca già prima della mezzora indirizzano la partita in favore dei campani, confezionando un vantaggio meritato, che concretizza una superiorità di intensità e di determinazione piuttosto evidente. Nella ripresa Il Nardò sale di tono e prova a rientrare in partita ma la Casertana controlla e porta a termine la partita con un netto 3-0.

Formazione iniziale

Ancora indisponibili Romeo e Fiorentino per infortunio, mister De Candia schiera il consueto 4-3-1-2 con Petrarca tra i pali, Cancelli, De Giorgi, Trinchera e Masetti in difesa, linea mediana composta da De Feo, Mengoli e Caracciolo, in attacco agiscono Mancarella a sostegno di Mariano e Puntoriere.

Primo tempo



Parte bene la Casertana che si rende pericolosa al 7’ con Favetta che di testa sfiora il palo. Gli uomini di Feola sembrano in palla e si proiettano costantemente in zona d’attacco. Al 19’ i padroni di casa passano in vantaggio: cross dalla sinistra di Kosovan e Favetta di testa anticipa due difensori e buca la porta di Petrarca. Cerca la reazione il Nardò che perde Mengoli per infortunio, al suo posto entra Caputo. Rossoblù ancora pericolosi alla mezzora con Addessi che trova l’opposizione dell’estremo difensore salentino. Al 32’ la Casertana raddoppia: altro cross in area di Munoz e altro colpo di testa vincente, stavolta di Vacca. I padroni di casa ancora pericolosi al 42’ con Addessi che colpisce la traversa su punizione con Maresca che sbaglia il tap-in. Termina così la prima frazione di gioco con i campani che conducono col doppio vantaggio sul Nardò.

Secondo tempo

A inizio ripresa Kosovan costruisce per Favetta che in spaccata sfiora la terza rete. Il Nardò prova a farsi vedere intorno al quarto d’ora in contropiede con Mariano che con un sinistro a giro sfiora l’incrocio dei pali. Altra occasione per il Nardò con Mancarella che entra in area e conclude ma c’è la spazzata di Salto a portiere battuto. Al 64’ Petrarca salva su Mansour lanciato a rete ed evita il terzo gol che però arriva due minuti più tardi ancora con Favetta che ruba palla a De Giorgi e supera Petrarca in uscita mettendo in cassaforte il risultato. L’ultimo quarto d’ora di gioco, oltre a qualche altra occasione dei rossoblù, ha ben poco da raccontare. Con questa sconfitta il Nardò si ritrova al terzultimo posto solo ad un punto sopra la zona rossa della retrocessione diretta.

Nel prossimo turno in programma domenica 27 febbraio, il Nardò ospita la Nocerina tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”.

SERIE D – Girone H: risultati 25ª giornata

Audace Cerignola – Gravina 2-1 Bitonto – Nola 0-2 Brindisi – Molfetta 1-0 Casertana – Nardò 3-0 Francavilla – Fasano 3-1 Lavello – Bisceglie 2-0 Mariglianese – Team Altamura 1-0 Nocerina – Sorrento 3-0 Rotonda – San Giorgio 0-0 Virtus Matino – Casarano 1-2

Classifica

Audace Cerignola 55, Bitonto 52, Francavilla 47, Fasano 44, Gravina 42, Nocerina 38, Casertana 36, Molfetta 35, Sorrento 34, Lavello 33, Mariglianese 29, Casarano 27, San Giorgio 27, Team Altamura 26, Nola 26, Bisceglie 24, Rotonda 23, Nardò 22, Brindisi 21, Virtus Matino 16