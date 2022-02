Nardò-Gravina 2-3, i granata resistono in 9 ma nel finale si piegano all’assedio dei baresi

Il Nardò torna in campo dopo due settimane di stop forzato a causa del Covid ma è costretto alla resa negli ultimi minuti da un’incredibile rimonta del Gravina (2-3) concretizzata nei minuti di recupero. Gara fortemente condizionata dalla doppia inferiorità numerica con cui i granata disputano quasi tutto il secondo tempo a causa delle espulsioni di De Giorgi e Cancelli.

Formazione iniziale

Mister De Candia schiera il consueto 4-3-1-2 con Petrarca tra i pali, Trinchera, De Giorgi, Masetti e Dorini in difesa, linea mediana composta da Cancelli, Fiorentino e Mengoli con Mancarella sostegno della coppia d’attacco Mariano e Puntoriere.

Primo tempo

Inizia in salita la gara per il Nardò che dopo appena tre minuti subisce il vantaggio ospite: Chacon serve in profondità Tommasone che batte Petrarca in uscita. Il Toro non si perde d’animo e aggancia subito il pareggio al 5’ con Cancelli che, servito ottimamente da Mariano all’altezza dell’area piccola, piazza il pallone nell’angolo basso alla destra di Vicino. Il Nardò continua a macinare gioco e, dopo i tentativi di Mengoli e Trinchera bloccati da Vicino, passa in vantaggio al 32’ con una splendida azione personale di Mariano che recupera il pallone sulla linea laterale destra, entra in area e piazza un sinistro a giro sotto l’incrocio dei pali. I murgiani si rivedono dalle parti di Petrarca nel finale di tempo con Diop che si avventa in area su una punizione di Tuninetti e di testa sfiora il palo. Squadre al riposo con il Nardò meritatamente in vantaggio per 2-1.

Secondo tempo

Dopo tre minuti di gioco il primo episodio che condiziona il resto della gara: De Giorgi abbatte Tommasone lanciato a rete e guadagna anzitempo gli spogliatoi. Al 63’ Cancelli entra in scivolata su Sgambati e il direttore di gara estrae il secondo cartellino rosso ai danni dei granata. Forte della doppia superiorità numerica, il Gravina cerca di mettere sotto assedio i padroni di casa ma la retroguardia granata resiste stoicamente. Gialloblu pericolosi al 68’ con Krstevski che sfiora il palo mentre al 78’ Petrarca è costretto agli straordinari su una conclusione pericolosa di Chacon. Dopo una traversa colpita da Krstevski all’80’, gli sforzi degli uomini di De Candia sono però vanificati nei minuti finali quando i murgiani riescono prima a pareggiare con Kharmoud e poi nei minuti di recupero con Diop che segna la rete decisiva in mischia.

Nel prossimo turno in programma mercoledì 16 febbraio, il Nardò sarà impegnato in trasferta sul campo del Bisceglie.

SERIE D – Girone H: risultati 23ª giornata

Audace Cerignola-Casarano 1-0 Bitonto-Molfetta 2-1 Brindisi-Sorrento 0-2 Casertana-Bisceglie 1-1 Francavilla-San Giorgio 0-1 Lavello-Team Altamura 0-0 Mariglianese-Fasano 0-1 Nardò-Gravina 2-3 Nocerina-Rotonda 4-2 Virtus Matino-Nola 2-1

Classifica

Audace Cerignola 51, Bitonto 49, Fasano 43, Gravina 42, Francavilla 41, Sorrento 34, Casertana 33, Molfetta 32, Nocerina 32, Lavello 29, Mariglianese 26, San Giorgio 26, Team Altamura 25, Nardò 22, Rotonda 22, Nola 22, Casarano 21, Bisceglie 21, Brindisi 15, Virtus Matino 15

(Photo credits: @Walter Macorano)