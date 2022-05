Nardò-Sorrento 4-0, i granata calano i poker e continuano la corsa verso la salvezza

Continua la corsa salvezza del Nardò che ritorna alla vittoria in casa dopo 5 mesi. Nella terzultima gara della stagione il Toro travolge il Sorrento per 4-0 davanti al pubblico del “Giovanni Paolo II”. Sblocca la gara Puntoriere dopo dieci minuti del primo tempo e poi nella ripresa i granata spingono tanto e mandano in archivio la pratica ancora con Puntoriere e con le marcature di Cristaldi e Mancarella.

Formazione iniziale

Mister De Candia si affida al 3-5-2 con Lovecchio tra i pali, De Giorgi, Romeo e Trinchera sulla linea difensiva, Alfarano e Masetti sugli esterni, Cancelli, Caracciolo e Mancarella in mediana, Puntoriere e Cristaldi coppia d’attacco.

Primo tempo

La partita si apre con una fase di studio tra le due squadre e si accende al 4′ con Trinchera che impegna Del Sorbo con un bel destro dalla distanza, il portiere rossonero si distende e mette in angolo. Al 10’ la pressione del Nardò si concretizza con il gol del vantaggio: Puntoriere sblocca il risultato con un bel mancino, di prima intenzione dal limite, al termine di uno scambio rapido con Cristaldi. Il Toro continua a premere e poco prima della mezzora mister Cioffi effettua una tripla sostituzione nella speranza di contenere la foga offensiva dei padroni di casa. Gli uomini di De Candia provano a riportarsi in avanti ma il Sorrento si chiude bene e il primo tempo termina con il Nardò meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo

Nardò subito aggressivo a caccia del gol per chiudere la partita. I granata continuano a macinare gioco e il raddoppio arriva al 57’ ancora con Puntoriere, questa volta con un colpo di testa vincente su corner di Mancarella dalla destra. Il Sorrento prova a reagire ma al 67’ Cristaldi, ben servito in area da Cancelli, firma il tris con un destro fulmineo sotto la traversa. Al 74’ il Nardò cala il poker con il destro di Mancarella su preciso assist di Cristaldi dalla destra. Finisce 4-0 una gara in cui hanno prevalso le maggiori motivazioni dei granata. Vittoria importantissima per il Nardò che sale così a 42 punti, a solo un punto dalla salvezza diretta.

Prossimo impegno domenica 15 maggio in trasferta al “Vito Curlo” di Fasano.

SERIE D – Girone H: risultati 36ª giornata

Audace Cerignola – Brindisi rinv. Bisceglie – Molfetta 1-0 Casarano – Fasano 1-0 Casertana – Rotonda 2-0 Gravina – San Giorgio 1-1 Lavello – Francavilla 1-3 Mariglianese – Nocerina 1-0 Nardò – Sorrento 4-0 Team Altamura – Nola 0-2 Virtus Matino – Bitonto 1-5

Classifica

Audace Cerignola 79, Francavilla 67, Bitonto 65, Fasano 59, Casertana 54, Gravina 53, Nocerina 52, Sorrento 49, Nola 48, Molfetta 47, Brindisi 46, Team Altamura 44, Casarano 44, Mariglianese 43, Nardò 42, Lavello 42, Rotonda 39, San Giorgio 38, San Bisceglie 37, Virtus Matino 30

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)