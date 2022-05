San Giorgio-Nardò 1-1, nella sfida salvezza solo un pari per i granata

Solo un pari per il Nardò nella sfida salvezza contro il San Giorgio: al “Paudice” finisce 1-1, con i granata che passano in vantaggio nella parte iniziale del primo tempo con Caputo su rigore, e i padroni di casa che impattano il risultato con una rete di Varela nella ripresa.

Formazione iniziale

Mister De Candia si affida al 3-5-2 con Petrarca tra i pali, De Giorgi, Romeo e Masetti sulla linea difensiva, Alfarano e Mariano sugli esterni, Cancelli, Caracciolo e Mancarella in mediana, Puntoriere e Caputo coppia d’attacco.

Primo tempo

Buona partenza per la compagine salentina che si affaccia in avanti al 15’ con una conclusione di Puntoriere che impegna Bellarosa. Cinque minuti dopo il Nardò passa in vantaggio: Caputo viene trattenuto in area da Cassese e l’arbitro indica il dischetto. Lo stesso attaccante brindisino realizza mandando il pallone sotto l’incrocio dei pali. Il Nardò sfiora il raddoppio al 25’ e al 30’ con Mancarella ma Bellarosa è provvidenziale nelle due circostanze. La reazione dei sangiorgesi è velleitaria e si concretizza solo prima dell’intervallo con Varela che va vicino al pareggio ma è bravo Petrarca in uscita. Squadre al riposo con il Nardò meritatamente in vantaggio 0-1.

Secondo tempo

Mister Ambrosino corre ai ripari inserendo Raiola al posto di Argento e la musica cambia con un San Giorgio molto aggressivo, capace di chiudere il Nardò nella propria metacampo. Al 46′ Masetti salva sulla linea su tiro di Raiola. Al 54′ un tiro di Navas si spegne di poco fuori mentre un minuto dopo arriva il pareggio dei padroni di casa: cross di Raiola, torre di Navas per Varela che la spinge in rete con un perfetto inserimento. Il monologo campano prosegue con i tentativi di Varela, Navas e Raiola incapaci di tradurre in rete una serie di azioni orchestrate in velocità approfittando delle amnesie difensive neretine. Nel finale il San Giorgio sciupa una serie di ripartenze in superiorità numerica. Al 75′ Petrarca respinge un tiraccio di Navas e all’80’ Mengoli salva dalla capitolazione il Toro anticipando Varela ad un metro dalla porta. All’88’ ci prova Evacuo dalla distanza mandando fuori mentre al 90′ Raiola calcia alle stelle un’invitante appoggio di Di Pietro. Il risultato non cambia ulteriormente e termina 1-1 al triplice fischio.

Prossimo impegno domenica 8 maggio con il Sorrento tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”.

SERIE D – Girone H: risultati 35ª giornata

Bitonto – Mariglianese 2-1 Brindisi – Lavello 3-1 Fasano – Bisceglie 0-0 Francavilla – Virtus Matino 2-3 Molfetta – Gravina 1-1 Nocerina – Team Altamura 1-2 Nola – Casarano 1-1 Rotonda – Audace Cerignola 2-2 San Giorgio – Nardò 1-1 Sorrento – Casertana 0-0

Classifica

Audace Cerignola 79, Francavilla 64, Bitonto 62, Fasano 57, Nocerina 52, Gravina 52, Casertana 51, Sorrento 49, Molfetta 47, Brindisi 46, Nola 45, Team Altamura 44, Lavello 42, Casarano 41, Mariglianese 40, Rotonda 39, Nardò 39, San Giorgio 37, San Bisceglie 34, Virtus Matino 30