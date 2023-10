Altamura-Nardò 1-2, colpo granata in casa della capolista. Per il Toro seconda vittoria di fila

Colpo grosso del Nardò che centra la seconda vittoria consecutiva in casa della capolista Altamura. Al “D’Angelo” finisce 1-2 con i gol granata che portano la firma di Dambros e Ceccarini, accorciati nel finale da un rigore di Loiodice per i murgiani.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Urquiza, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Addae con Ciracì e Russo sugli esterni; in attacco Gentile a sostegno di Dambros.

Primo tempo

In avvio di gara il Nardò fa subito la voce grossa: al 2’ Dambros sfrutta una clamorosa indecisione della retroguardia biancorossa e batte Fernandes in uscita per il vantaggio granata. Reazione dell’Altamura che preme senza però trovare particolari spazi offensivi. Al 27’ un infortunio costringe Dambros a lasciare il campo, al suo posto entra De Giorgi. Superiorità territoriale e possesso palla per i padroni di casa che non creano alcun pericolo alla porta di Viola se non con un diagonale di Dipinto al 42’ che termina fuori. Il primo tempo si chiude con il Nardò in vantaggio di misura.

Secondo tempo

Parte subito forte il Nardò che al 47’ ha l’occasionissima per il raddoppio: De Giorgi imbecca Russo che centra clamorosamente il palo da distanza ravvicinata. I granata insistono e al 52’ è ancora De Giorgi a piazzare un ottimo cross dalla destra, velo di Gentile e botta di prima intenzione di Ceccarini che insacca il secondo gol. Al 59’ ci prova Guadalupi che calcia a botta sicura, blocca Fernandes. L’Altamura accenna un tentativo di reazione al 69’ su calcio di punizione di Bolognese, svetta Molinaro che non inquadra lo specchio della porta. All’85’ Mariani stende Loiodice in area e il direttore di gara concede la massima punizione: dal dischetto lo stesso Loiodice spiazza Viola e riaccende le speranze dei murgiani. Il Nardò prova a resistere all’assalto finale dei padroni di casa e dopo cinque minuti di recupero il triplice fischio consegna agli uomini di Ragno una vittoria fondamentale per il morale e per la classifica.

Nel prossimo turno in programma domenica 29 ottobre il Nardò ospita il Matera.

SERIE D – Girone H: risultati 7ª giornata

Altamura-Nardò 1-2 Angri-Gravina 3-3 Barletta-Gelbison 0-0 Fasano-Fidelis Andria 2-1 Gallipoli-Manfredonia 0-1 Martina-Casarano 1-1 Matera-Bitonto 4-1 Paganese-Rotonda 1-1 Santa Maria Cilento-Palmese 2-0

Classifica

Fasano 15, Altamura 14, Martina 14, Paganese 13, Fidelis Andria 12, Gelbison 11, Matera 11, Barletta 11, Nardò 10, Casarano 10, Angri 10, Rotonda 9, Santa Maria Cilento 6, Manfredonia 6, Gravina 5, Gallipoli 5, Bitonto 4, Palmese 2

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)