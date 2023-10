Casarano-Nardò 2-1, i padroni di casa si aggiudicano il derby salentino

Derby ricco di emozioni quello andato in scena al “Capozza” tra Casarano e Nardò. Al termine di una partita bellissima la spuntano i padroni di casa che ribaltano l’iniziale vantaggio di Dammacco su calcio di rigore grazie alle reti di Vona e Gambino.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Russo, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Mariani con Milli e Ingrosso sugli esterni; coppia d’attacco composta da Dambros e Dammacco.

Primo tempo

Il Casarano si proietta subito in avanti con Citro che al 6’ si incunea in area di rigore e calcia sul palo lontano, il pallone termina fuori di poco. Al 9’ si fa vedere il Nardò con un colpo di testa di Gennari da distanza ravvicinata, Pucci blocca. Squadre lunghe e ritmo altissimo con il gioco che si concentra soprattutto nella zona nevralgica del campo. Al 32’ i granata passano in vantaggio: Dambros viene spinto al limite dell’area da Pedalino e il direttore di gara concede la massima punizione tra le proteste dei padroni di casa. Dal dischetto Dammacco batte Pucci per il vantaggio neretino. Il Nardò sembra in pieno controllo della gara ma al 41’ il Casarano pareggia: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Viola respinge di pugno il pallone che carambola sulla schiena di Vona e si infila fortunosamente nella porta granata. Tutto da rifare per gli uomini di Ragno che però ci riprovano al 44’ sempre con Dammacco la cui conclusione trova un reattivo Pucci che mette in angolo. La prima frazione si chiude sul risultato parziale di 1-1.

Secondo tempo

Ritmi altissimi anche nella seconda frazione. Al 56’ Rajkovic segna ma il direttore di gara annulla per una posizione di fuorigioco. Un minuto dopo va a segno anche il Nardò con Dammacco ma anche in questo caso il gol viene annullato per presunto fuorigioco. Al 62’ il Casarano passa in vantaggio: Falcone dalla sinistra pennella alla perfezione per il giovane Gambino che approfitta di uno scivolone di Ingrosso e batte Viola. Mister Ragno prova a mischiare le carte inserendo Addae, Ciracì e Gentile al posto di Mariani, Milli e Dambros ma il Casarano resiste agli assalti granata. Nei minuti di recupero, occasionissima per il Nardò ma Addae in rovesciata da distanza ravvicinata non inquadra lo specchio della porta. Il triplice fischio sancisce la prima vittoria in campionato dei rossoazzurri e la terza sconfitta in cinque gare per i granata.

Nel prossimo turno in programma domenica 15 ottobre il Nardò sarà impegnato in un altro derby con il Gallipoli al “Via del Mare” di Matino.

SERIE D – Girone H: risultati 5ª giornata

Altamura-Gravina 1-0 Angri-Palmese 2-0 Barletta-Bitonto 3-0 Casarano-Nardò 2-1 Fasano-Rotonda 1-1 Gallipoli-Matera 0-2 Martina-Fidelis Andria 0-0 Paganese-Manfredonia 0-0 Santa Maria Cilento-Gelbison 0-2

Classifica

Altamura 13, Fidelis Andria 11, Gelbison 10, Paganese 9, Rotonda 8, Fasano 8, Matera 8, Martina 7, Barletta 7, Casarano 6, Angri 6, Gallipoli 5, Nardò 4, Bitonto 4, Gravina 4, Palmese 2, Santa Maria Cilento 2, Manfredonia 2

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)