Martina-Nardò 1-1, il Toro in 10 agguanta il pari allo scadere

Quarto risultato utile consecutivo per il Nardò che, in inferiorità numerica per l’espulsione di Gennari al 68’, impatta per 1-1 al “Tursi” di Martina Franca. Padroni di casa in vantaggio nel finale della prima frazione con Ganfornina, pareggio granata con Addae nei minuti di recupero.

Formazione iniziale

Mister Ragno conferma la stessa formazione vittoriosa con Altamura e Matera con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Urquiza, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Addae con Ciracì e Russo sugli esterni; in attacco Gentile a sostegno di Dambros.

Primo tempo

Inizio di gara con ritmi alti da ambo le parti ma nella prima mezzora di gioco non si registrano azioni degne di nota, se non un’incursione offensiva di Dambros disinnescata da Figliola in uscita. Al 32′ si registra la prima occasione per i padroni di casa con un tiro teso dalla distanza di Ganfornina, para a terra Viola. Due minuti dopo occasione per il Nardò con un tiro di Ciracì ribattuto, riprende Gentile e calcia fuori di poco. Dopo un tentativo velleitario di Tuccitto al 39’, il Martina passa in vantaggio con la prodezza di Ganfornina al 44’ che sorprende Viola con un tiro dalla distanza. Finisce il primo tempo con il Martina avanti.

Secondo tempo

La partita ricomincia con ritmi più bassi rispetto alla prima frazione di gioco ma con il Nardò costantemente proteso in attacco alla ricerca del pareggio. Al 47′ punizione di Guadalupi di poco alta sopra la traversa. Due minuti dopo ci prova Gentile dalla distanza, Figliola para a terra. L’estremo difensore biancazzurro disinnesca in sequenza un colpo di testa di Gennari al 55’ e un tiro di Dambros un minuto dopo. Al 68′ l’episodio che potrebbe incidere sull’esito della gara: Gennari rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo su Ievolella e si fa espellere. Nonostante l’inferiorità numerica, i granata non rinunciano ad attaccare e al 71’ Addae incorna fuori un invito di Dambros dalla destra. Dopo la consueta girandola di cambi la partita sembra ormai avviata alla fine ma al 91’ arriva il pareggio ospite: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Addae svetta di testa e batte Figliola. Termina la gara con il rammarico dei biancazzurri e la festa dei tifosi granata accorsi in massa al Tursi.

Nel prossimo turno in programma domenica 5 novembre al “Via del Mare” di Matino il Nardò ospita il Bitonto.

SERIE D – Girone H: risultati 9ª giornata

Angri-Altamura 0-2 Barletta-Palmese 1-1 Bitonto-Manfredonia 2-2 Fasano-Casarano 1-1 Gallipoli-Rotonda 1-1 Martina-Nardò 1-1 Matera-Gelbison 1-0 Paganese-Fidelis Andria 2-2 Santa Maria Cilento-Gravina 2-1

Classifica

Fasano 19, Altamura 17, Martina 16, Fidelis Andria 14, Gelbison 14, Nardò 14, Matera 14, Paganese 14, Casarano 14, Barletta 13, Santa Maria Cilento 12, Angri 11, Rotonda 10, Manfredonia 8, Bitonto 8, Gravina 6, Gallipoli 6, Palmese 3

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)