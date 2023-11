Nardò-Bitonto 3-0, prosegue la corsa del Toro. I ragazzi di Ragno non si fermano più

Non si ferma la corsa del Nardò che al “Via del Mare” di Matino regola il Bitonto per 3-0 centrando il quinto risultato utile consecutivo. Apre le marcature Guadalupi su rigore nel primo tempo mentre nella ripresa una doppietta di D’Anna ha chiuso la partita.

Formazione iniziale

Mister Ragno deve rinunciare a Gennari e Addae squalificati mentre Dammacco e D’Anna partono dalla panchina. Nel consueto 3-5-2, il tecnico granata schiera Viola tra i pali, linea difensiva composta da Urquiza, Lanzolla e Russo; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Mariani con De Giorgi e Ciracì sugli esterni; in attacco Gentile a sostegno di Dambros.

Primo tempo

Inizio di gara con ritmi alti con il Nardò proteso in avanti ma nella prima mezzora di gioco non si registrano azioni degne di nota e i due portieri restano inoperosi. Al 37′ l’episodio che sblocca la gara: Ungredda abbatte Guadalupi in area e il direttore di gara non ha dubbi nel concedere la massima punizione. Dagli undici metri lo stesso centrocampista brindisino spiazza Diame e porta in vantaggio il Toro. Galvanizzati dal gol, gli uomini di Ragno continuano ad attaccare e al 44’ un sinistro di De Giorgi dal limite sfiora la traversa. Finisce il primo tempo con il Nardò avanti 1-0.

Secondo tempo

La partita ricomincia con il Nardò che prova a legittimare il vantaggio. Al 51’ ci prova Gentile ma Diame respinge di piede. Al 59’ lo stesso fantasista argentino sfiora l’incrocio dei pali con un sinistro a giro. Due minuti dopo il neo entrato D’Anna raccoglie un cross dalla destra di Gentile e di testa batte Diame per il raddoppio granata. Gli ospiti provano un accenno di reazione al 64’ con un tiro cross di Alba che impatta sulla traversa. Alla mezzora ci provano ancora i neroverdi con Scardigno il cui diagonale termina alto. Spronati da uno scatenato Ragno, i padroni di casa si proiettano in avanti e sfiorano il tris prima con Mariani, poi con Rossi e infine con D’Anna che non inquadrano lo specchio della porta. A un minuto dal termine, Gentile serve un assist dalla destra a D’Anna che deposita comodamente in rete per il 3-0 finale. Con questa vittoria il Nardò sale a quota 17 punti in classifica insieme a Fidelis Andria, Gelbison, Casarano e Matera.

Nel prossimo turno in programma domenica 12 novembre il Nardò sarà impegnato nella trasferta di Angri.

SERIE D – Girone H: risultati 10ª giornata

Altamura-Martina 1-0 Casarano-Angri 3-0 Fidelis Andria-Santa Maria Cilento 5-0 Gelbison-Gallipoli 2-0 Gravina-Fasano 4-1 Manfredonia-Matera 1-3 Nardò-Bitonto 3-0 Palmese-Paganese 2-0 Rotonda-Barletta 0-2

Classifica

Altamura 20, Fasano 19, Fidelis Andria 17, Gelbison 17, Nardò 17, Matera 17, Casarano 17, Martina 16, Barletta 16, Paganese 14, Santa Maria Cilento 12, Angri 11, Rotonda 10, Gravina 9, Manfredonia 8, Bitonto 8, Palmese 6, Gallipoli 6

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)