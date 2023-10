Nardò-Matera 1-0, per i granata terza vittoria di fila

Terza vittoria consecutiva per il Nardò che al “Via del Mare” di Matino regola di misura il Matera. Ai granata basta un gol di Urquiza al primo minuto di gioco per ottenere tre punti importantissimi e dare continuità ai risultati per il prosieguo del campionato.

Formazione iniziale

Mister Ragno conferma la formazione vincente ad Altamura con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Urquiza, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Addae con Ciracì e Russo sugli esterni; in attacco Gentile a sostegno di Dambros.

Primo tempo

Dopo appena un minuto di gioco il Nardò passa in vantaggio al primo affondo: Guadalupi disegna una parabola perfetta da calcio d’angolo, Urquiza svetta di testa e batte Della Pina. Gli ospiti colpiti a freddo non riescono a contenere le folate offensive granata che continuano a macinare gioco. All’8’ ci prova Ciracì dal limite dell’area, Della Pina si distende e sventa la minaccia. Al 33’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Pellegrini reo di aver rifilato un colpo proibito a Ceccarini a gioco fermo. Mister Panarelli corre ai ripari inserendo Delvino al posto di Infantino. Il Toro continua a pressare gli avversari e al 41’ ancora Ciracì prova ad impensierire l’estremo difensore lucano con un sinistro a giro bloccato in presa. Squadre al riposo con il Nardò in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

Alla ripresa delle ostilità sono gli ospiti a tenere le redini del gioco ma è del Nardò l’occasione per il raddoppio: al 48’ Della Pina si oppone a un gran destro di Gentile. Un minuto dopo arriva il primo tentativo materano con Ferrara che non inquadra lo specchio della porta. Al 56’ Gentile manca per un soffio la deviazione sottoporta dopo un cross teso di Dambros dalla destra. Il trequartista argentino ci prova ancora al 60’ con un sinistro dal limite che sorvola la traversa. Al 63’ un diagonale di Ciracì costringe Della Pina alla difficile deviazione in angolo. Break del Matera due minuti dopo con un tentativo di Maltese che termina alto sulla traversa. Ancora l’estremo difensore lucano protagonista al 72’ quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, respinge sulla linea un colpo di testa di De Giorgi. A tre minuti dal termine il Matera ha l’occasionissima per il pareggio ma la conclusione di Di Palma sfiora il palo alla sinistra di Viola. Dopo 6 minuti di recupero il triplice fischio consegna agli uomini di Ragno una vittoria fondamentale che consente ai granata di scavalcare in classifica proprio i lucani e di accorciare sulle prime posizioni.

Nel prossimo turno in programma mercoledì 1 novembre il Nardò sarà di scena al “Tursi” di Martina Franca.

SERIE D – Girone H: risultati 8ª giornata

Bitonto-Gallipoli 2-1 Casarano-Altamura 2-1 Fidelis Andria-Angri Gelbison-Paganese 3-0 Gravina-Martina 2-2 Manfredonia-Barletta 0-0 Nardò-Matera 1-0 Palmese-Fasano 2-3 Rotonda-Santa Maria Cilento 1-2

Classifica

Fasano 18, Martina 15, Gelbison 14, Altamura 14, Fidelis Andria 13, Nardò 13, Casarano 13, Paganese 13, Barletta 12, Matera 11, Angri 11, Rotonda 9, Santa Maria Cilento 9, Manfredonia 7, Bitonto 7, Gravina 6, Gallipoli 5, Palmese 2