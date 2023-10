Nardò-Barletta 3-0, granata rigenerati conquistano il primo successo in Campionato

Un rigenerato Nardò travolge il Barletta al “Via del Mare” di Matino e conquista la prima vittoria stagionale con i gol di D’Anna e Ceccarini nel primo tempo e il rigore di Dambros nel finale.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Russo, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Mariani con Milli e Ingrosso sugli esterni; coppia d’attacco composta da D’Anna e Dammacco.

Primo tempo

Granata subito aggressivi e dopo due minuti di gioco Dammacco impegna Sapri che respinge in tuffo basso. Al 5’ Nardò in vantaggio: angolo di Guadalupi e colpo di testa in torsione di D’Anna che supera l’estremo difensore biancorosso. All’8’ Dammacco ci prova da fuori area, Sapri vola e mette in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Gennari di testa colpisce la traversa. All’11’ D’Anna lanciato a rete viene messo giù da Inguscio, il direttore di gara estrae il cartellino rosso e Barletta in dieci uomini. Sul conseguente calcio di punizione dal limite, Guadalupi accarezza la parte superiore della traversa. Il raddoppio granata arriva al 27’ con Ceccarini che è il più veloce ad avventarsi sul pallone al limite dell’area e battere Sapri con un preciso destro. Al 45’ un diagonale di Dammacco sfiora il palo alla destra di Sapri. Squadre al riposo con il Nardò meritatamente in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo

In apertura di ripresa squillo di D’Anna al 48’ ma Sapri respinge in angolo. Al 50’ il Barletta ha l’occasione per dimezzare lo svantaggio con un diagonale di Sante Russo respinto sulla linea da Jacopo Russo. Il Nardò amministra il vantaggio senza ulteriori patemi fino all’80’ quando il neo entrato Bramati coglie la traversa con un piattone da fuori area. Un minuto dopo un rapido contropiede del Nardò libera Gentile che calcia da fuori, pallone a lato. A due minuti dalla fine Sante Russo strattona in area Jacopo Russo, il direttore di gara concede la massima punizione battuta e trasformata da Dambros che chiude definitivamente la contesa.

Nel prossimo turno in programma domenica 8 ottobre il Nardò sarà impegnato al “Capozza” di Casarano.

SERIE D – Girone H: risultati 4ª giornata

Bitonto-Fasano 0-1 Fidelis Andria-Gravina 2-1 Gallipoli-Paganese 1-1 Gelbison-Martina 1-0 Manfredonia-Angri 1-3 Matera-Santa Maria Cilento 1-1 Nardò-Barletta 3-0 Palmese-Casarano 1-1 Rotonda-Altamura 0-0

Classifica

Altamura 10, Fidelis Andria 10, Paganese 8, Rotonda 7, Fasano 7, Gelbison 7, Martina 6, Matera 5, Gallipoli 5, Nardò 4, Barletta 4, Bitonto 4, Gravina 4, Casarano 3, Angri 3, Palmese 2, Santa Maria Cilento 2, Manfredonia 1

(Photo credits: @Massimo Coribello)