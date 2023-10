Nardò-Gallipoli 3-0, un Toro travolgente si aggiudica il Derby

Il secondo derby salentino tra Nardò e Gallipoli termina con una netta vittoria dei granata. Al “Via del Mare” di Matino finisce 3-0 con la doppietta di Dammacco nel primo tempo e il sigillo di Gentile nella ripresa.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Russo, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Gentile con Ciracì e Ingrosso sugli esterni; coppia d’attacco composta da Dambros e Dammacco.

Primo tempo

Nardò subito padrone del campo e al 6’ Dammacco ci prova con un diagonale bloccato in due tempi da Passaseo. Al 13’ i padroni di casa passano in vantaggio: Ingrosso viene abbattuto in area e il direttore di gara concede la massima punizione. Dal dischetto Dambros sbaglia ma sulla ribattuta di Passaseo il più veloce è Dammacco che insacca. Ancora Dammacco ci riprova al 21’ ma la sua conclusione viene respinta di piede dall’estremo difensore giallorosso. L’ex attaccante del Brindisi è incontenibile e al 36’ sfrutta un retropassaggio sbagliato di De Nova, supera Passaseo in uscita e deposita comodamente in rete per il raddoppio granata. In campo c’è solo il Nardò e prima dell’intervallo ci provano in sequenza Ceccarini, Gennari e Ciracì ma non inquadrano lo specchio della porta. La prima frazione si chiude con i granata meritatamente in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo

Stesso copione nella ripresa con il Nardò costantemente proiettato in attacco. Al 54’ è ancora Dammacco che cerca il tris con un diagonale dal limite, il pallone sfiora il palo alla destra di Passaseo. Passano quattro minuti e i granata trovano la terza marcatura di giornata con un micidiale contropiede di Dambros che scarica su Dammacco, assist perfetto per Gentile che in corsa buca la porta gallipolina. A questo punto i ritmi calano con i padroni di casa in netto controllo della gara. Alla mezzora De Giorgi prova a impensierire la difesa ospite con una rovesciata in area ma la sfera termina alta sulla traversa. A tre minuti dal novantesimo ci prova anche Mariani con un diagonale dal limite ma senza successo. Allo scadere si registra l’unica occasione ospite con una punizione di Scialpi che sfiora l’incrocio dei pali. La gara termina dopo 5 minuti di recupero senza particolari sussulti. Il Nardò sale a 7 punti in classifica scavalcando proprio il Gallipoli che resta a quota 5.

Nel prossimo turno in programma domenica 22 ottobre il Nardò farà visita alla capolista Altamura.

SERIE D – Girone H: risultati 6ª giornata

Bitonto-Paganese 0-1 Fidelis Andria-Altamura 1-1 Gelbison-Fasano 1-2 Gravina-Casarano 0-1 Manfredonia-Santa Maria Cilento 1-1 Matera-Barletta 0-1 Nardò-Gallipoli 3-0 Palmese-Martina 3-4 Rotonda-Angri 2-3

Classifica

Altamura 14, Fidelis Andria 12, Paganese 12, Fasano 11, Martina 10, Gelbison 10, Barletta 10, Casarano 9, Angri 9, Rotonda 8, Matera 8, Nardò 7, Gallipoli 5, Bitonto 4, Gravina 4, Santa Maria Cilento 3, Manfredonia 3, Palmese 2

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)