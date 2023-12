Rotonda-Nardò 0-3, per il Toro un ‘colpo’ esterno che vale in secondo posto in solitaria

Colpo esterno del Nardò che espugna il “Di Sanzo” di Rotonda con un netto 0-3. I granata regolano la pratica già nel primo tempo con i gol che indirizzano la sfida: Guadalupi sblocca dopo un minuto, Dambros raddoppia nel finale di tempo e D’Anna chiude la gara dopo un’ora di gioco. Con questi tra punti i granata mantengono il secondo posto in solitaria a quota 30 punti in classifica alle spalle dell’Altamura.

Formazione iniziale

Nel consueto 3-5-2 mister Ragno manda in campo Viola tra i pali, linea difensiva composta da Urquiza, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Gentile con Milli e Russo sugli esterni; in attacco D’Anna a sostegno di Dambros.

Primo tempo

Primo minuto e Nardò subito in rete: tiro-cross di Guadalupi che inganna Sakho e si infila sotto la traversa per il vantaggio ospite. Il gol a freddo non intimorisce i lucani che abbozzano un tentativo di reazione al 10’ con un colpo di testa di Bran che costringe Viola alla parata a terra. Il Nardò, ben organizzato in difesa, non lascia spazi agli attaccanti del Rotonda e prova a legittimare il vantaggio al 27’ con un potente tiro di Dambros respinto da Sakho con i pugni. Un minuto dopo, cross radente di D’Anna in area, Dambros in scivolata manca la deviazione vincente. Il Rotonda soffre l’iniziativa dei neretini che ci provano con Milli ma il suo tiro centrale viene bloccato da Sakho. Il Nardò trova il raddoppio al 38’ con Dambros che, servito da D’Anna, svetta in area e di testa batte Sakho. Il doppio svantaggio pesa sulle gambe e sulla testa dei padroni di casa che vengono colpiti in contropiede al 41’ da un tiro di D’Anna che sfila di poco a lato. Nel finale del primo tempo il Rotonda cerca di ridurre lo svantaggio con un colpo di testa di Ankovic che però va alto di poco. Dopo un minuto di recupero, il primo tempo si conclude sul 2-0 per il Nardò.

Secondo tempo

A inizio ripresa i padroni di casa si rendono pericolosi su calcio d’angolo ma Calegari non impatta bene di testa, mandando la palla fuori. Al 50’ opportunità per il Nardò con D’Anna che, da ottima posizione, calcia male mandando la palla a lato. I granata difendono bene il doppio vantaggio, concedendo ai padroni di casa qualche calcio d’angolo. Un colpo di testa impreciso di Dridi al 59’ anima le speranze dei tifosi locali. Due minuti dopo, il Rotonda ci riprova ancora di testa con Alari ma senza esito positivo. La pioggia rende il terreno scivoloso e i lucani commettono un errore fatale al 63’: ripartenza veloce di Dambros, filtrante per D’Anna che segna a porta vuota il terzo gol per il Nardò. Per i padroni di casa, questo gol chiude ogni speranza di rimonta. Ancora un tentativo ospite al 75’ con il neo entrato Ferreira che colpisce il palo. Ultima emozione di una gara sempre in mano agli uomini di Ragno, fortunati ad aver trovato il gol al primo minuto di gioco su cui sono stati bravi a costruire una vittoria convincente.

Nel prossimo turno in programma domenica 17 dicembre il Nardò sarà impegnato ancora in trasferta in casa della Palmese.

SERIE D – Girone H: risultati 15ª giornata

Barletta-Martina 2-5 Bitonto-Gravina 0-0 Gallipoli-Altamura 0-2 Gelbison-Palmese 0-1 Matera-Casarano 3-1 Manfredonia-Fidelis Andria (sospesa per infortunio all’arbitro) Paganese-Angri 2-0 Rotonda-Nardò 0-3 Santa Maria Cilento-Fasano 2-2

Classifica

Altamura 33, Nardò 30, Casarano 27, Martina 27, Matera 27, Gelbison 21, Fidelis Andria 21*, Fasano 21, Paganese 21, Barletta 20, Rotonda 20, Angri 17, Manfredonia 14*, Santa Maria Cilento 14, Gravina 13, Bitonto 13, Palmese 13, Gallipoli 9

*una partita in meno

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)