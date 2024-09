Angri-Nardò 2-3, colpo esterno del Toro alla prima. Espugnato il il “Pasquale Novi”

Dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia con la Fidelis Andria, il Nardò parte con il piede giusto in campionato espugnando il “Pasquale Novi” di Angri per 3-2 grazie alla rete di Vrdoljak nel primo tempo e soprattutto alla doppietta di Maletic nel secondo tempo. Per i padroni di casa accorciano le distanze Tandara e Messina.

Formazione iniziale

Il tecnico granata De Sanzo schiera un solido 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Davì e Calderoni; in mediana agiscono Ciracì, Vrdoljak e Correnti con Milli e De Crescenzo sugli esterni; in avanti D’Anna a sostegno di Maletic.

Primo tempo

Parte meglio il Nardò con le conclusioni di Delvino e Maletic che non impensieriscono però Viscovo. Al 12’ al primo vero affondo Vrdoljak porta in vantaggio gli ospiti ribattendo in rete con un colpo di tacco un calcio di punizione dalla sinistra di D’Anna. Il vantaggio galvanizza i granata che continuano a premere sull’acceleratore. Milli ci prova dal limite dell’area ma la sua conclusione è centrale ed è facile preda di Viscovo. Occasionissima per Maletic che calcia un rigore in movimento a centro area, decisiva la deviazione di Ciriello in angolo. Dall’altro lato ci provano Messina e Pappalardo a impensierire la retroguardia del Nardò che in entrambi i casi si salva con qualche affanno. La prima frazione si chiude con il Nardò in vantaggio per 0-1.

Secondo tempo

Nella ripresa subito forte la partenza dell’Angri con Messina che ha la palla buona per pareggiare, sfera alta sulla traversa. Al 47’ Ciracì sfonda sulla destra e mette in mezzo un cross preciso in area che Maletic spinge comodamente in rete per il raddoppio ospite. Dopo due giri di lancette, è D’Anna a piazzare il cross sempre per Maletic che incrocia in diagonale e batte ancora Viscovo per il tris granata. I padroni di casa puntano sull’orgoglio e al 52’ ci pensa Tandara ad accorciare le distanze con una girata dal limite che termina sotto l’incrocio dei pali. Sempre l’attaccante grigiorosso diventa protagonista al 66’ quando serve un assist preciso per Messina che davanti a De Luca non sbaglia e riapre la gara. Sempre Tandara e poi Messina mettono i brividi alla retroguardia del Nardò in grande difficoltà, decisivo il primo intervento d’istinto di De Luca. Nonostante il forcing finale comunque finisce con il successo dei neretini che conquistano i primi tre punti stagionali.

Domenica 15 settembre per il Nardò sarà sfida interna contro il Matera al “Giovanni Paolo II”.

SERIE D – Girone H: risultati 1ª giornata

Angri-Nardò 2-3, Brindisi-Ischia 0-1, Casarano-Costa d’Amalfi 1-0, Fasano-Fidelis Andria 1-1, Martina-Gravina 0-1, Matera-Francavilla 0-0, Nocerina-Ugento 1-0, Palmese-Acerrana 2-0, Virtus Francavilla-Manfredonia 3-0

CLASSIFICA

Virtus Francavilla 3, Nardò 3, Palmese 3, Ischia 3, Gravina 3, Casarano 3, Nocerina 3, Fidelis Andria 1, Fasano 1, Francavilla 1, Matera 1, Angri 0, Ugento 0, Costa d’Amalfi 0, Martina 0, Acerrana 0, Manfredonia 0, Brindisi -12

Nota: Brindisi penalizzato di 12 punti

(Photo credits: @US Angri 1927)