Nardò-Fasano 0-2, granata steccano in casa l’ultima gara dell’anno

Nell’ultima gara del girone di andata che chiude anche l’anno solare, il Fasano sbanca il “Giovanni Paolo II” di Nardò per 0-2 grazie alle reti, una per tempo, dell’ex Corvino e di Mauriello. Prosegue lo scarso rendimento interno dei granata con soli 6 punti conquistati in 9 partite davanti al proprio pubblico.

Formazione iniziale

Il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Vrdoljak, Milli e Correnti con Trinchera e Montagna sugli esterni; in avanti Maletic e Gatto.

Primo tempo

In avvio di gara il Nardò ha subito un’occasione con Gatto che incrocia male col sinistro e il pallone termina a lato. Al 16′ si vede il Fasano con un tentativo di Corvino dal limite, De Luca blocca in due tempi. Due minuti dopo ci prova Maletic su assit dalla destra di Trinchera, la difesa ospite respinge la sfera. Al 21′ Corvino ci prova direttamente da calcio d’angolo, De Luca è attento nel liberare la propria area di rigore. Al 28’ gli ospiti mettono la freccia: Battista serve Corvino che fulmina De Luca con un preciso diagonale. Alla mezzora Maletic va in rete di testa ma il direttore di gara annulla per presunto fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte, il Fasano sfiora il raddoppio con Losavio che tenta la conclusione da distanza ravvicinata ma la retroguardia granata si salva. Il Nardò si proietta in avanti alla ricerca del pareggio e nel giro di due minuti Vrdoljak ha una doppia chance prima al 41’ con un colpo di testa respinto di riflesso dall’estremo difensore ospite e poi al 43’ con un gran tiro dal limite dell’area che si infrange sul palo alla sinistra di Lombardo. Squadre al riposo con il Fasano avanti per 0-1.

Secondo tempo

Nella ripresa succede ben poco. Al 50’ Maletic ci prova di testa su invito di Calderoni ma la sua traiettoria sfiora la traversa. Il Fasano gestisce la gara ma quando può sfrutta le ripartenze come al 58′ quando Battista tenta la conclusione da posizione favorevole, De Luca respinge. Al 74’ Mauriello, spalle alla porta, si libera di Lucas e dal limite batte De Luca con la difesa granata immobile. Al 79′ ci prova Battista a impensierire la retroguardia granata ma il suo tiro è fuori misura. Finisce così con la contestazione dei tifosi di casa per una squadra a tratti inguardabile.

Nel prossimo turno in programma domenica 5 gennaio il Nardò ospiterà l’Angri.

SERIE D – Girone H: risultati 17ª giornata



Costa d’Amalfi-Angri 3-0 Fidelis Andria-Palmese 1-0 Francavilla-Brindisi 1-0 Gravina-Acerrana 0-1 Ischia-Casarano 3-8 Manfredonia-Martina 1-1 Nardò-Fasano 0-2 Nocerina-Matera 2-2 Ugento-Virtus Francavilla 1-0

CLASSIFICA



Nocerina 34, Fidelis Andria 34, Casarano 34, Martina 32, Virtus Francavilla 31, Matera 31, Ischia 24, Gravina 24, Nardò 23, Palmese 23, Acerrana 22, Fasano 20, Ugento 16, Francavilla 14, Angri 13, Manfredonia 13, Costa d’Amalfi 12, Brindisi 2

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti



(Photo credits: Massimo Coribello)