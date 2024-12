Palmese-Nardò 0-1, granata in nove conquistano la vittoria nel recupero

Torna a piazzare il colpo da tre punti il Nardò che espugna il “Comunale” di Palma Campania con l’acuto di Correnti nei minuti di recupero. Prova di carattere dei granata che fino alla fine credono nel colpaccio nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Munoz e Montagna.

Formazione iniziale

Il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Vrdoljak, Davì e Correnti con Munoz e Montagna sugli esterni; in avanti D’Anna e Gatto.

Primo tempo

Al 6′ la prima occasione è di marca granata con D’Anna che tira di prima intenzione, Pollini blocca. La Palmese risponde al 14′ con Orefice che apre per Santarpia, diagonale neutralizzato da De Luca. Gara molto combattuta con i padroni di casa che cercano le ripartenza veloci. Alla mezzora Fusco appoggia al limite per Ceparano, tiro impreciso di Ceparano. Al 40′ ci prova Santarpia su punizione dal limite per i rossoneri, De Luca devia in angolo. Nel finale di tempo la Palmese si rende pericolosa con Figliolia che stacca di testa su calcio d’angolo, De Luca interviene a mano aperta e sventa la minaccia. Il primo tempo si chiude sul risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

La compagine rossonera alza il baricentro per rendersi più minacciosa, mentre il Nardò cerca il contropiede per colpire di rimessa. Al 56′ Mirante sgambetta Delvino contro i tabelloni pubblicitari, Munoz reagisce male e il direttore di gara estrae il cartellino rosso per entrambi. Gli ospiti si fanno vedere al 65′ con D’Anna che gira a rete su assist di Montagna, para Pollini. Al 73′ il neoentrato Okojie cerca il tiro dal limite dopo un’azione insistita, pallone che sfiora il palo. Al 75′ Orefice entra in area, conclusione ravvicinata con palla clamorosamente fuori. Il Nardò finisce in nove per il doppio cartellino giallo a Montagna e la Palmese si proietta in avanti alla ricerca del vantaggio. Al minuto 80 gran bolide di Santarpia e De Luca si salva con una parata istintiva. Al 93′ arriva la doccia gelata per i campani: D’Anna in contropiede verticalizza per Correnti che si presenta solo davanti a Pollini e lo supera con un tocco d’anticipo sull’uscita dell’estremo difensore. Fischio finale e tre punti preziosissimi per il Nardò che sale a quota 22 in classifica.

Nel prossimo turno in programma domenica 8 dicembre il Nardò ospiterà il Brindisi dell’ex tecnico granata Ragno.

SERIE D – Girone H: risultati 14ª giornata

Acerrana-Manfredonia 2-1 Brindisi-Nocerina 2-1 Casarano-Francavilla 1-0 Costa d’Amalfi-Ischia 0-2 Fasano-Angri 3-0 Gravina-Fidelis Andria 1-6 Martina-Ugento 3-0 Palmese-Nardò 0-1 Virtus Francavilla-Matera 1-2

CLASSIFICA

Casarano 30, Fidelis Andria 28, Virtus Francavilla 28, Nocerina 27, Martina 25, Matera 24, Palmese 23, Nardò 22, Gravina 20, Ischia 18, Acerrana 16, Fasano 13, Angri 13, Ugento 12, Francavilla 11, Costa d’Amalfi 9, Manfredonia 9, Brindisi -1

Nota: Brindisi penalizzato di 13 punti

(Photo credits: Massimo Coribello)