Ugento-Nardò 0-1, i granata si riscattano e si aggiudicano il derby

Il Nardò si riscatta prontamente dalla sconfitta casalinga della scorsa settimana contro il Matera, ottenendo una preziosa vittoria esterna sul neutro di Parabita contro l’Ugento nella terza giornata del campionato di Serie D. I granata si impongono di misura grazie alla rete di Correnti nel primo tempo e conquistano tre punti importanti che consentono al Toro di salire a quota 6 in classifica.

Formazione iniziale

Il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Davì e Calderoni; in mediana agiscono Ciracì, Vrdoljak e Correnti con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti D’Anna a sostegno di Gatto.

Primo tempo

Avvio di gara esclusivamente di marca granata con la prima occasione al 10’ con un pallonetto di D’Anna deviato in angolo da Di Donato. Al quarto d’ora ci prova Gatto con un sinistro dal limite, Di Donato respinge. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Nardò va vicino al vantaggio con Correnti la cui conclusione viene deviata in angolo. Al 40’ la gara si sblocca: in ripartenza Gatto da destra serve in area Correnti che superare l’estremo difensore avversario con un preciso tocco. Il Toro insiste con D’Anna che calcia da lontano, il pallone sfiora il palo alla sinistra di Di Donato. Poco prima dell’intervallo il primo squillo dei padroni di casa con Baietti che a due passi dalla porta supera De Luca, salvataggio sulla linea di Vrdoljak. Squadra al riposo con il Nardò avanti.

Secondo tempo

Non cambia il copione nella ripresa con il Nardò sempre al comando delle operazioni. Occasioni in sequenza per i granata prima con Gatto che calcia fuori misura, poi con un tiro a giro di Munoz bloccato da Di Donato e poi ancora con un doppio tentativo di Ciracì sventato dalla difesa giallorossa. sprazzi di Ugento nel finale Mariano Cerca un Lob complesso pallone oltre la traversa con De Luca in Con il passare dei minuti si allenta la pressione degli ospiti e i padroni di casa provano ad agguantare il pareggio all’85’ con una conclusione dalla distanza di Mariano con la sfera che termina di poco al lato. Poco prima del triplice fischio ci prova su punizione Ruiz ma il risultato non cambia.

Nel prossimo turno in programma domenica 29 settembre il Nardò ospita la Nocerina.

SERIE D – Girone H: risultati 3ª giornata

Angri-Manfredonia 0-0 (sospesa per infortunio all’arbitro) Brindisi-Acerrana 0-1 Fasano-Gravina 0-2 Martina-Casarano 1-2 Matera-Fidelis Andria 0-0 Nocerina-Francavilla 0-0 Palmese-Costa d’Amalfi 2-1 Ugento-Nardò 0-1 Virtus Francavilla-Ischia 4-0

CLASSIFICA

Virtus Francavilla 9, Palmese 9, Nocerina 7, Casarano 7, Gravina 6, Nardò 6, Matera 5, Acerrana 4, Manfredonia 4, Martina 3, Ischia 3, Fidelis Andria 3, Angri 2, Francavilla 2, Fasano 1, Ugento 1, Costa d’Amalfi 0, Brindisi -11

Nota: Brindisi penalizzato di 12 punti

(Photo credits: @Ugento Calcio)