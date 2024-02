Gallipoli-Nardò 2-0, il Toro perde il secondo derby di fila. Granata scivolano al terzo posto

Secondo derby e seconda sconfitta consecutiva per il Nardò che perde anche contro il Gallipoli e vede il primo posto ancora più lontano, scivolando al terzo posto in classifica. Al “Bianco” finisce 2-0 per i giallorossi che regolano i granata ad inizio secondo tempo con le reti in fotocopia di Munoz e Benvegna sugli sviluppi di due calci di punizione di Scialpi.

Formazione iniziale

Assenti Addae e Russo per infortunio, nel consueto 3-5-2 mister Ragno schiera Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Gentile con Ciracì e Bibenedetto sugli esterni; in attacco D’Anna a sostegno di Dambros.

Primo tempo

Poche emozioni in avvio di gara anche se è prevalentemente il Nardò a cercare la via del gol. Al 6’ D’Anna prende la mira ma calcia alto dal limite dell’area. Al 24’ una grande giocata di Gentile libera al tiro Dambros, pallone di poco al lato alla destra di Dima. Al 28’ ci prova anche Gentile, sulla respinta dell’estremo difensore giallorosso, Dibenedetto non riesce a ribadire in gol. Al 39’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ceccarini ci prova dalla distanza ma non trova lo specchio della porta. Finisce il primo tempo con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

L’avvio di ripresa è di marca gallipolina: al 50’ punizione di Scialpi e colpo di testa in tuffo di Munoz che porta in vantaggio i padroni di casa. Il Nardò prova a reagire al 56’ con D’Anna che calcia al volo ma non trova la porta. Al 58’ altro calcio di punizione ed altro gol del Gallipoli: ancora Scialpi pesca in area Benvenga che di testa supera Viola e trova il raddoppio. L’unico a provarci fra le fila granata è D’Anna che però al 61’ non impensierisce Dima. Ancora D’Anna ci riprova al 72’ ma senza fortuna. Dopo un giro di lancette ci prova anche Dambros dalla distanza sparando però in curva. Al 76’ il neoentrato Ferreira serve D’Anna che calcia in porta dal limite dell’area piccola ma trova una deviazione in angolo delle difesa di casa. Al 90’ il Gallipoli sfiora il tris con Mariano che calcia sull’esterno della rete da posizione ravvicinata. Nei cinque di recupero finali non accade più nulla: tre punti d’oro per il Gallipoli, che batte un Nardò irriconoscibile.

Nel prossimo turno in programma domenica 25 febbraio il Nardò ospita la capolista Team Altamura.

SERIE D – Girone H: risultati 23ª giornata

Altamura-Fidelis Andria 0-0 Angri-Rotonda 0-0 Barletta-Matera 2-0 Casarano-Gravina 2-0 Fasano-Gelbison 1-1 Gallipoli-Nardò 2-0 Martina-Palmese 0-0 Paganese-Bitonto 1-0 Santa Maria Cilento-Manfredonia 0-0

Classifica

Altamura 47; Martina 44; Nardò 43; Casarano 40; Matera 37; Fidelis Andria 36; Paganese 35; Fasano 32; Gelbison 30; Manfredonia 29; Rotonda 27; Barletta, Palmese 25; Angri, Gallipoli 24; Gravina, Bitonto 21; Santa Maria Cilento 20

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)