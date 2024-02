Nardò-Altamura 0-1, inizia con una sconfitta l’avventura di mister Costantino sulla panchina del Toro

Il big match della 24a giornata finisce 1-0 per l’Altamura che espugna il “Giovanni Paolo II” di Nardò con un rigore di Molinaro nella ripresa che regala ai murgiani un successo di platino che consente di allungare ulteriormente il vantaggio in classifica. Il Nardò non demerita affatto ma l’esordio di Massimo Costantino in panchina, subentrato in settimana a Nicola Ragno, è senza punti in classifica e i neretini precipitano a -7 dalla vetta.

Formazione iniziale

Assente D’Anna per squalifica, il neo tecnico granata Costantino schiera un inedito 4-3-1-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, Gennari e Dibenedetto; in mediana agiscono Addae, Guadalupi e Ciracì; in attacco Ceccarini a sostegno della coppia brasiliana Ferreira.Dambros.

Primo tempo

Partita ricca di spunti e di emozioni fin dalle prime battute. Il primo squillo è del Toro al 3’ con un mancino dal limite di Ceccarini neutralizzato da Fernandez. Insistono i padroni di casa e Ciracì, su cross di Guadalupi, cerca la conclusione al volo ma non trova lo specchio della porta. Replica dell’Altamura al 7’ con un calcio di punizione di Loiodice, pallone che sfiora il palo alla destra di Viola. Nuovamente Nardò in avanti con Dambros che elude l’intervento del portiere avversario e mette dentro un pallone interessante, attenta però la retroguardia biancorossa con Mattera che risolve. Al 31’ grande opportunità per i granata con un cross basso di De Giorgi che taglia tutta l’area piccola ma Dambros e Ferreira mancano l’impatto con il pallone. Al 34’ ancora i padroni di casa pericolosi: cross di Ciracì dalla destra per Guadalupi che da due passi regala il pallone a Fernandez. Dalla parte opposta ci prova ancora Loiodice con un calcio di punizione dalla lunghissima distanza, conclusione alta. Sul ribaltamento di fronte, un calcio di punizione di Guadalupi libera Ferreira di testa, sfera a lato. In chiusura di frazione pericolosi i murgiani: cross di Maccioni dalla sinistra per Logoluso che di testa non riesce a centrare la porta. Tegola sull’Altamura: esce Loiodice per infortunio, entra Molinaro. Finisce il primo tempo con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Inizio ripresa di marca ospite: si fa vedere Saraniti, fuori di poco la sua conclusione. Al 59’ l’Altamura alza il tiro: Dibenedetto perde un pallone sanguinoso sulla linea mediana ma Molinaro in ripartenza non riesce ad approfittarne e conclude a lato. Tre minuti dopo nuovamente il Nardò in cattedra con Ceccarini, conclusione fuori. Al 63’ l’episodio che cambia il corso della gara: Maccioni in area tenta di superare De Giorgi che colpisce il pallone con un braccio, il direttore di gara non ha dubbi e concede la massima punizione. Sul dischetto si presenta Molinaro che spiazza Viola e porta in vantaggio gli ospiti. Il Nardò si riversa subito in avanti: il neo entrato Dammacco crossa dalla sinistra per la testa di Gennari, conclusione fuori. Clamorosa occasione per i granata alla mezzora con un colpo di testa da distanza ravvicinata di Guadalupi ancora fuori bersaglio. Il Nardò attacca a testa bassa e al 76’ ci prova Guadalupi dal limite ma Fernandes è attento e blocca. Nel finale l’occasione più incredibile della partita per il Nardò: cross dalla destra di De Giorgi per Addae che tutto solo al centro dell’area piccola può sistemarsi la mira ma lo fa nel peggiore dei modi e spedisce fuori. Sette minuti di recupero nel finale non serviranno al Nardò per recuperare il risultato.

Nel prossimo turno in programma domenica 3 marzo il Nardò sarà impegnato nella trasferta di Matera.

SERIE D – Girone H: risultati 24ª giornata

Bitonto-Matera 1-1 Casarano-Martina rinv. 28/2 Fidelis Andria-Fasano 5-1 Gelbison-Barletta 0-0 Gravina-Angri rinv. 28/2 Manfredonia-Gallipoli 2-0 Nardò-Altamura 0-1 Palmese-Santa Maria Cilento 2-0 Rotonda-Paganese 2-3

Classifica

Altamura 50; Martina 44; Nardò 43; Casarano 40; Fidelis Andria 39; Matera, Paganese 38; Fasano, Manfredonia 32; Gelbison 31; Palmese 28; Rotonda 27; Barletta 26; Angri, Gallipoli 24; Bitonto 22; Gravina 21; Santa Maria Cilento 20

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)