Paganese-Nardò 1-1, sfugge nel finale la vittoria per i granata

Sfuma all’ultimo secondo la vittoria per il Nardò sul difficile campo della Paganese. Al “Marcello Torre” termina 1-1 tra granata e azzurrostellati in una gara che non offre molti spunti spettacolari ma che conferma la solidità della squadra di casa e l’ennesima occasione fallita dagli ospiti per accorciare le distanze dalla capolista Altamura. Dopo un primo tempo finito 0-0, il Nardò trova il vantaggio con il primo goal stagionale di Ferreira. Nel finale, mischia in area di rigore risolta da Mancino che sigla il goal del pareggio.

Formazione iniziale

Nel consueto 3-5-2 mister Ragno manda in campo Viola tra i pali, linea difensiva composta da Russo, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Gentile con De Giorgi e Latagliata sugli esterni; in attacco la coppia Dambros-Ferreira.

Primo tempo

Nardò subito aggressivo e costantemente in proiezione offensiva, Paganese attenta e ordinata in difesa. Gioco particolarmente equilibrato tant’è che bisogna aspettare la mezzora per registrare un episodio degno di nota: Setola ha una buona opportunità in area ma il suo impatto con il pallone risulta impreciso, mancando l’occasione per sbloccare il punteggio. Due minuti dopo, Ferreira prova un tiro dalla distanza ma il suo tentativo finisce fuori bersaglio. Al 39′ occasione per i granata con Guadalupi che libera al tiro Dambros ma Esposito si oppone alla grande negando il goal all’attaccante brasiliano. Squadre al riposo con il punteggio fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con ritmi di gioco più elevati e con il Nardò che mostra una determinazione più decisa. Al 58’ Ferreira sfrutta un’indecisione di Esposito e rompe gli equilibri, siglando la rete del vantaggio per il Toro. La Paganese accenna una reazione ma rischia il raddoppio al 64′ quando il direttore di gara annulla un goal a Gentile per presunto fuorigioco di Latagliata. Dopo la consueta girandola di sostituzioni, si assiste ad una fase nervosa del match con i padroni di casa che spingono sull’acceleratore e il Nardò che è costretto a difendersi. In pieno recupero arriva il pareggio liguorino con Mancino che insacca raccogliendo una respinta della difesa granata su punizione di Setola. Termina la gara con l’amaro in bocca per i neretini che vedono evaporare due punti al fischio finale.

Prossimo impegno per il Nardò domenica 21 gennaio tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” contro il Gravina.

SERIE D – Girone H: risultati 19ª giornata

Altamura-Manfredonia 1-1 Angri-Matera 1-1 Casarano-Gelbison 0-0 Fasano-Gallipoli 1-0

Fidelis Andria-Palmese 1-1 Gravina-Rotonda 2-0 Martina-Bitonto 0-0 Paganese-Nardò 1-1 Santa Maria Cilento-Barletta 0-0

Classifica

Altamura 41, Nardò 37, Martina 34, Casarano 34, Matera 31, Paganese 29, Fidelis Andria 28, Fasano 25, Manfredonia 24, Rotonda 23, Gelbison 23, Barletta 22, Angri 22, Santa Maria Cilento 19, Gravina 19, Palmese 17, Gallipoli 15, Bitonto 15

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)