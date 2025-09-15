Martina-Nardò 3-0, buio pesto per il Toro. Granata alla terza sconfitta di fila

Stenta ancora il Nardò in questo avvio di stagione. Dopo le sconfitte in Coppa Italia e nella prima di campionato contro la Paganese, ancora un k.o. per i granata nella seconda giornata. Al “Tursi” il Martina di mister Laterza si impone con un netto 3-0 che non lascia scampo ai salentini.

Formazione iniziale

Lo squalificato mister De Sanzo, sostituito in panchina da Limone, cambia modulo e si affida al 4-3-3 con Galli tra i pali; linea difensiva composta da Manuzzi, Fornasier, Gigliotti e Calderoni; in mediana agiscono Risolo, Minerva e De Luca; tridente d’attacco formato da Sall, D’Anna e Gatto.

Primo tempo

La gara si accende subito: dopo appena un minuto e mezzo, su un cross dalla destra di Resouf respinto dalla difesa granata, Zenelaj con un rasoterra dal limite dell’area batte Galli per il vantaggio dei padroni di casa. Al 12′ Piriz recupera palla e serve Resouf che prova il piazzato ma Galli è attento. Al 23′ Santarpia tenta di sorprendere Galli dalla distanza ma una deviazione della retroguardia neretina favorisce l’intervento dell’estremo difensore ospite. Al 43′ arriva il raddoppio dei biancazzurri: Piriz lascia partire una gran botta dalla distanza che trafigge ancora Galli. Squadre al riposo con il Martina meritatamente in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo

Nella ripresa il canovaccio della gara non cambia. Al 58’ è ancora Zenelaj a firmare il tris su calcio di punizione deviato dalla barriera. Lo stesso centrocampista albanese va vicino al gol anche al 65’ con un missile da fuori area che termina di poco a lato. L’occasione migliore per il Nardò capita al 74’ quando il subentrato Margiotta sfrutta un errore difensivo ma viene anticipato al momento della conclusione. La retroguardia biancazzurra non concede altro e il fischio finale sancisce il successo dei padroni di casa.

Nel prossimo turno in programma domenica 21 settembre il Nardò sarà impegnato in casa con il Gravina.

SERIE D – Girone H: risultati 2ª giornata

Afragolese-Sarnese 2-3 Barletta-Fidelis Andria 1-1 Ferrandina-Acerrana 1-1 Gravina-Fasano 1-2 Manfredonia-Virtus Francavilla 2-5 Martina-Nardò 3-0 Paganese-Heraclea 0-1 Pompei-Francavilla 0-0 Real Normanna-Nola 1-1

CLASSIFICA

Martina 6, Fasano 6, Heraclea 6, Virtus Francavilla 4, Nola 4, Fidelis Andria 4, Francavilla 4, Sarnese 4, Paganese 3, Barletta 2, Pompei 2, Real Acerrana 1, Real Normanna 1, Ferrandina 1, Afragolese 0, Gravina 0, Manfredonia 0, Nardò 0

(Photo credits: Massimo Coribello)