Nardò-Paganese 1-2, prende il via con un passo falso casalingo il Campionato del Toro

Prende il via con un brutto passo falso interno il campionato del Nardò. Tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” la Paganese si impone di misura per 1-2 costruendo il colpaccio messo a segno nei primi 10 minuti che ha poi costretto la squadra di De Sanzo, ex della gara, ad un faticoso quanto vano tentativo di recupero con la rete di Minerva in avvio di ripresa buona soltanto a dimezzare il passivo finale.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo nel consueto 3-5-2, schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Fornasier, Gigliotti e Calderoni; in mediana agiscono Risolo, Minerva e De Luca con Manuzzi e Tursi sugli esterni; in avanti D’Anna e Tedesco.

Primo tempo

La cronaca della gara è aperta dal vantaggio campano allo scoccare del primo giro di lancette: Mancino fugge via sulla fascia destra e suggerisce al centro per Costanzo, il cui colpo di testa non lascia scampo a Galli. I granata replicano al 7′ con la soluzione a giro di D’Anna, sfilata di poco sulla sinistra della porta ospite. Viceversa al 10′ arriva il bis degli ospiti: azione in contropiede imbastita da Pierce, ancora Mancino dall’out destro fornisce il secondo assist vincente di giornata per Lombardi che finalizza sotto misura. Al 25′ i padroni di casa si vedono annullare una rete di Tedesco per fallo sul portiere e subito dopo ancora il nove granata spreca da ottima posizione. Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti con la Paganese in vantaggio per 0-2.

Secondo tempo

Il Nardò parte all’attacco anche nella ripresa trovando il gol della speranza al 50′ con Minerva abile ad incornare il cross su punizione di Calderoni. Mister De Sanzo prova ad agganciare il pareggio inserendo forze fresche per provare ad agguantare il pari. Solo accarezzato al 65′ proprio dal neo entrato Gatto che aggancia la sfera in area, supera un avversario e calcia a rete trovando tuttavia la decisiva deviazione in angolo con la spalla di Gallo. L’ultima nitida chance dei padroni di casa arriva al 78′ con un suggerimento di Manuzzi dalla destra e inzuccata di D’Anna fuori di poco per la disperazione del capitano neretino. Generoso quanto vano il forcing finale dei granata che non riescono più ad impensierire l’estremo difensore ospite.

SERIE D – Girone H: risultati 1ª giornata

Francavilla-Manfredonia 3-2 Nola-Gravina 3-1 Sarnese-Pompei 0-0 Nardò-Paganese 1-2 Real Acerrana-Martina 0-1 Heraclea-Real Normanna 1-0 Fasano-Afragolese 2-0 Fidelis Andria-Ferrandina 2-0 Virtus Francavilla-Barletta 2-2

CLASSIFICA

Nola 3, Fasano 3, Fidelis Andria 3, Francavilla 3, Paganese 3, Martina 3, Heraclea 3, Barletta 1, Virtus Francavilla 1, Pompei 1, Sarnese 1, Manfredonia 0, Nardò 0, Real Normanna 0, Real Acerrana 0, Gravina 0, Afragolese 0, Ferrandina 0

(Photo credits: Massimo Coribello)