Brindisi-Nardò 3-2, in vantaggio di due gol il Toro si fa sorpassare

Altalena di emozioni al “Fanuzzi” dove il Nardò passa prima in vantaggio e poi si fa rimontare dal Brindisi guidato dall’ex Ragno. Finisce 3-2 dopo l’avvio sorprendente dei granata a segno con Calderoni e D’Anna, poi lo scatto d’orgoglio dei messapici con Rajkovic, Jansen ed Hernaiz che regalano ai messapici una vittoria importantissima in chiave salvezza.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo nel consueto 3-5-2, schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Lucas, Mengoli e Correnti con Munoz e Montagna sugli esterni; in avanti D’Anna e Piccioni.

Primo tempo

Dopo un’iniziale fase di studio tra le due squadre, è il Nardò a rendersi più intraprendente in ripartenza al 7′ con una conclusione in diagonale di Lucas, palla che sfiora il secondo palo della porta difesa da Milan. Al 13′ altra occasionissima per gli ospiti con Correnti che conclude a botta sicura, Milan vola e devia in angolo. Sugli sviluppi del corner, gli ospiti passano in vantaggio con la parabola vincente di Calderoni direttamente dalla bandierina. Al 18′ arriva il raddoppio granata: clamoroso svarione difensivo per vie centrali tra Viti e Scoppa, ne approfitta per inserirsi D’Anna che batte Milan in uscita. Reazione immediata del Brindisi che accorcia subito le distanze con Hernaiz che dal limite dell’area piazza un diagonale che trafigge Galli. La partita non cala di intensità e al 32’ i padroni di casa agguantano il pareggio con il solito Rajkovic che su, cross dalla sinistra, anticipa i difensori avversari e insacca di testa. Le emozioni continuano e al 42′ il Brindisi sfiora il tris ancora con Rajkovic che stacca di testa in area, pallone fuori di poco. Squadre al riposo sul punteggio di 2-2.

Secondo tempo

A inizio ripresa prova a spingere Nardò al 50’ con una percussione di Correnti da destra, cross in area e sponda di D’Anna per Lucas, che però non riesce a finalizzare. Al 60’ episodio controverso in area biancazzurra: tiro dal limite di D’Anna respinto da Milan, si avventa Piccioni sul pallone ma il portiere brindisino lo stende, per il direttore di gara è tutto regolare tra le vibranti proteste granata. Al 63’ arriva il sorpasso che completa la rimonta degli uomini di Ragno: corner corto battuto dai messapici, pallone in mischia in area toccato per ultimo da Jansen e respinto sulla linea da Mengoli ma il direttore di gara assegna il gol. I ritmi di gioco si abbassano ma il Brindisi ci prova ancora al 77’ con un tiro cross di Venanzio, palla che termina sull’esterno della rete. Finale vivace con l’espulsione del tecnico dei biancazzurri Ragno ma non succede più nulla fino al triplice fischio finale.

Nel prossimo turno in programma domenica 27 aprile il Nardò ospita la Virtus Francavilla.

SERIE D – Girone H: risultati 32ª giornata

Acerrana-Ischia 0-2 Brindisi-Nardò 3-2 Casarano-Fidelis Andria 4-0 Costa d’Amalfi-Gravina 0-2 Fasano-Ugento 0-2 Martina-Francavilla 4-0 Matera-Angri 3-1 Palmese-Manfredonia 1-1 Virtus Francavilla-Nocerina 1-3

CLASSIFICA

Casarano 73, Nocerina 66, Martina 58, Fidelis Andria 55, Fasano 47, Virtus Francavilla 46, Matera 45, Nardò 44, Palmese 41, Ischia 41, Gravina 39, Francavilla 37, Ugento 36, Acerrana 35, Manfredonia 34, Brindisi 25, Angri 23, Costa d’Amalfi 20

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Mino Elmo)