Casarano-Nardò 2-0, padroni di casa si aggiudicano il Derby e consolidano il primato

Nonostante le tante assenze importanti e le discutibili decisioni arbitrali, il Nardò disputa una buona gara al “Capozza”, ma esce sconfitto per 2-0 nel derby tutto salentino in casa della capolista Casarano. I gol di Guastamacchia e Ferrara nel primo tempo firmano la vittoria della squadra di casa che consolida il primato in classifica.



Formazione iniziale

Senza gli squalificati D’Anna e Delvino, l’infortunato Addae e con un acciaccato Calderoni che parte dalla panchina, nel consueto 3-5-2 mister De Sanzo schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Davì, Fornasier e Trinchera; in mediana agiscono Lucas, Milli e Correnti con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Gatto e Piccioni.

Primo tempo

Partono subito forte i padroni di casa. Dopo 17 secondi Milli perde palla a centrocampo, Malcore va al tiro ma un attento Galli fa buona guardia. Al minuto 8 ancora Malcore si invola verso la porta, provvidenziale intervento di Galli che con una grande parata sventa la minaccia. Al 12′ il Casarano passa in vantaggio: punizione dalla sinistra di Loiodice, colpo di testa di Guastamacchia con il pallone che colpisce la traversa e rimbalza a terra, il direttore di gara non ha dubbi nel concedere il gol ai rossoblù tra le vibranti proteste degli ospiti. Il Casarano prende coraggio e al 27′ trova il raddoppio: Lucas perde palla, bruciante ripartenza di Ferrara che batte Galli in diagonale. Al 35′ ancora Galli protagonista nel deviare in angolo una velenosa punizione di Loiodice. Il Nardò è incapace di reagire e il Casarano chiude in attacco in pieno controllo del match. Finisce il primo tempo sul risultato di 2-0.

Secondo tempo

Mister De Sanzo inserisce Mengoli al posto di Milli e al 47′ è proprio il neo entrato a servire un cross in area per Gatto, deviazione di testa alta sulla traversa. Al 51′ una punizione ben calibrata di Lucas costringe Fernandes alla respinta affannosa. Sull’altro fronte al 53′ tiro a giro di Loiodice, Galli respinge in corner. Al 62′ proteste granata per un intervento sbilenco di Cajazzo che abbatte Piccioni in area, per il direttore di gara è tutto regolare. Il Nardò prova a riaprire la gara al 71′ con un tentativo di Correnti ma il suo tiro finisce alto. Un minuto dopo Piccioni prova la deviazione sotto porta ma viene murato dalla difesa avversaria. All’84′ il neo entrato Piazza si mette in proprio e prova a sfondare ma il tentativo si infrange sulla difesa rossoblù. Finisce così con il Casarano che allunga il distacco in classifica sulla Nocerina mentre il Nardò incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare.

Nel prossimo turno in programma domenica 30 marzo il Nardò ospita l’Acerrana.

SERIE D – Girone H: risultati 28ª giornata

Acerrana-Francavilla 0-1 Brindisi-Angri 3-1 Casarano-Nardò 2-0 Costa D’Amalfi-Virtus Francavilla 0-2 Fasano-Matera 6-1 Gravina-Manfredonia 2-2 Ischia-Fidelis Andria 1-1 Martina-Nocerina 0-0 Palmese-Ugento 2-0

CLASSIFICA

Casarano 61, Nocerina 57, Martina 54, Fidelis Andria 51, Virtus Francavilla 41, Matera 40, Nardò 37, Fasano 37, Palmese 37, Ischia 36, Gravina 34, Francavilla 34, Ugento 30, Acerrana 28, Manfredonia 27, Angri 22, Brindisi 18, Costa d’Amalfi 16

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Massimo Coribello)