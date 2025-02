Fidelis Andria-Nardò 1-0, granata sconfitti ma restano in zona Playoff

La Fidelis Andria batte di misura il Nardò in un derby deciso nel secondo tempo da un gol di Fantacci su rigore concesso per una clamorosa ingenuità di Davì. I granata restano comunque aggrappati alla zona play-off per le contemporanee sconfitte di Matera e Virtus Francavilla.

Formazione iniziale



Nel consueto 3-5-2 mister De Sanzo schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Davì; in mediana agiscono Addae, Milli e Lucas con Trinchera e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Piccioni e Gatto.

Primo tempo



In avvio di gara subito proteste al 6’ dei padroni di casa per un presunto tocco di mano da parte di Gatto, per il direttore di gara si può proseguire. Per il primo quarto d’ora la Fidelis è costantemente in proiezione offensiva con diversi calci d’angolo. Al minuto 8 grande occasione per Risolo che si trova a tu per tu con Galli, ma il portiere granata neutralizza il tentativo. Al 33’ ancora Fidelis pericolosa con Imputato che prova la conclusione dalla distanza, il tiro termina alto sopra la traversa. Al 36’ la prima azione pericolosa del Nardò con Milli che si libera bene al limite dell’area e calcia in porta, Cipolletta devia in angolo. Al 38’ occasionissima per i federiciani con Imputato che serve un pallone teso per Da Silva ma Galli si supera con un intervento decisivo. Squadre al riposo con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo



Al 54′ occasione per il Nardò con Piccioni che tenta la conclusione, ma Da Silva si oppone con un intervento decisivo. Al 66′ l’episodio che decide la gara: cross profondo di Kragl dalla sinistra, Davì nel tentativo di anticipare Da Silva tocca ingenuamente la palla con un braccio e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il neo entrato Fantacci che piazza la sfera sotto l’incrocio dei pali per il vantaggio biancazzurro. Mister De Sanzo corre ai ripari e inserisce D’Anna e Correnti al posto di Gatto e Davì ma è sempre la Fidelis a rendersi pericolosa con Da Silva che ci prova dal limite con un tiro che sfila di un soffio al lato. Al 78′ i padroni di casa sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Kragl, salva De Crescenzo sulla linea di porta. Non succede più nulla fino al fischio finale che regala l’intera posta in palio alla Fidelis Andria.

Nel prossimo turno in programma domenica 23 febbraio il Nardò ospita il Manfredonia.

SERIE D – Girone H: risultati 24ª giornata

Acerrana-Angri 1-3 Casarano-Matera 5-0 Costa D’Amalfi-Brindisi 2-2 Fidelis Andria-Nardò 1-0 Gravina-Nocerina 1-1 Ischia-Ugento 3-0 Manfredonia-Francavilla 0-1 Martina-Fasano 1-0 Palmese-Virtus Francavilla 1-0

CLASSIFICA

Casarano 53, Nocerina 49, Martina 49, Fidelis Andria 49, Matera 36, Nardò 36, Virtus Francavilla 35, Palmese 32, Ischia 31, Fasano 30, Gravina 30, Acerrana 27, Francavilla 25, Ugento 23, Manfredonia 19, Angri 18, Costa d’Amalfi 15, Brindisi 11

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Giorgia Cannella)