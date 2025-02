Francavilla-Nardò 1-2, granata piazzano il colpo esterno e si rimettono in corsa per i Playoff

Colpo esterno del Nardò che al “Fittipaldi” batte 2-1 il Francavilla in Sinni e si rimette in corsa per i playoff complici le sconfitte di Virtus Francavilla e Matera. Gatto nel primo tempo e Delvino nella ripresa firmano la nona vittoria stagionale per i granata.

Formazione iniziale



Nel consueto 3-5-2 mister De Sanzo schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Davì, Milli e Correnti con Trinchera e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Lucas a sostegno di Gatto.

Primo tempo



Partita subito vivace in avvio. Al 6’ Correnti ha un’ottima occasione ma viene fermato in angolo a tu per tu da Brezzo. Al 9’ rispondono i lucani con Esposito per Gaye che di testa manca lo specchio della porta. All’11’ Milli ci prova da lontano, Brezzo sempre attento si distende e sventa la minaccia. Al quarto d’ora si fa rivedere Gaye con un tiro di collo esterno che finisce al lato. Al 20’ punizione di Milli da posizione defilata, il portiere dei sinnici gli ribadisce il no. Poco dopo Milli ci riprova da lontano, Brezzo ancora una volta reattivo. Al 37’ gli sforzi del Nardò vengono premiati: Davì recupera palla a centrocampo e serve in profondità Gatto che di sinistro batte Brezzo. I padroni di casa reagiscono subito e al 42’ il tabellino torna in parità grazie al colpo di testa vincente di Esposito sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tutto da rifare per i neretini che al 45’ rischiano lo svantaggio con Barone che, al termine di un’azione in solitaria, salta Calderoni e calcia in porta, Galli intuisce il lato giusto e salva la sua porta. Squadre al riposo con il risultato di 1-1.

Secondo tempo



Nella ripresa riprende la sfida Milli-Brezzo con il portiere lucano impegnato al 51’ ancora una volta da una conclusione del centrocampista granata. Al 58’ l’estremo difensore non può nulla sul colpo di testa vincente di Delvino su azione da corner che riporta avanti il Nardò. Il Francavilla prova a reagire al 62’: tiro d’angolo, Pellegrini ci arriva ma la difesa granata si salva sulla linea. Al 64’ i neretini hanno una chance ma invece di calciare cercano un passaggio di troppo in area avversaria e l’azione sfuma. Al 73’ ennesima conclusione di Milli sul fondo con deviazione. Al 75’ Gentile da calcio piazzato cerca un compagno in area, Gaye impatta ma manca lo specchio della porta. Non accade più nulla e vince il Nardò che rilancia la sua corsa verso le prime posizioni della classifica.

Nel prossimo turno in programma domenica 9 febbraio il Nardò ospita il Costa d’Amalfi.

SERIE D – Girone H: risultati 22ª giornata

Casarano-Fasano 1-0 Costa d’Amalfi-Martina 0-1 Fidelis Andria-Nocerina 0-2 Francavilla-Nardò 1-2 Gravina-Matera 2-1 Ischia-Angri 1-1 Manfredonia-Ugento 1-1 Palmese-Brindisi 0-3 Acerrana-Virtus Francavilla 3-1

CLASSIFICA

Casarano 47, Nocerina 47, Martina 45, Fidelis Andria 43, Matera 35, Virtus Francavilla 34, Nardò 33, Fasano 29, Palmese 28, Gravina 28, Ischia 27, Acerrana 26, Ugento 23, Francavilla 19, Manfredonia 18, Angri 15, Costa d’Amalfi 14, Brindisi 10

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Massimo Coribello)