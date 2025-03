Gravina-Nardò 2-0, per il Toro terza sconfitta di fila

Terza sconfitta consecutiva, peraltro senza segnare reti, per il Nardò che al “Vicino” di Gravina sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare e incassa un classico 2-0 grazie alla doppietta di Santoro che regala ai padroni di casa tre punti preziosi in chiave salvezza.

Formazione iniziale

Nel consueto 3-5-2 mister De Sanzo schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Trinchera; in mediana agiscono Davì, Lucas e Correnti con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Gatto e D’Anna.

Primo tempo

Primi minuti di grande intensità e al 3′ arriva la prima occasione per i granata: Davì lancia in verticale Gatto che tira addosso a Zanin. Al 9’ risponde il Gravina con un colpo di testa di Alba su cross di Sardo, pallone di poco alto. Alla mezzora il Nardò sfiora il gol con D’Anna che dall’interno dell’area lascia partire un tiro potente colpendo la parte alta della traversa. Al 35’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Nardò, Bosnjak tocca il pallone con la mano e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri D’Anna fallisce perché Zanin intuisce il lato giusto, poi Correnti insacca ma è in fuorigioco. Non sbaglia invece Santoro al 45’ che trasforma un calcio di rigore concesso per un tocco di braccio di Fornasier e porta in vantaggio il Gravina. Murgiani avanti per 1-0 all’intervallo.

Secondo tempo

In avvio di ripresa subito protagonista Zanin sul primo affondo del Nardò, grande anticipo su Gatto. Il Nardò insiste e ci prova anche Correnti al 54’, ancora attento il portiere del Gravina. Al 64’ i padroni di casa raddoppiano: gran giocata di Gonzalez che in ripartenza trova davanti a sé una prateria, tocco facile per Santoro che deve solo mettere il pallone in porta per il 2-0 gialloblù. Il Nardò è tutto nei piedi di D’Anna che al 68’ non riesce a trovare il piazzato vincente, parata facile per Zanin. Nel finale pasticcio di Galli in uscita su Santoro, palla a Chacon che prova ad approfittare della porta vuota ma manca il bersaglio. Triplice fischio e vittoria convincente per il Gravina che prosegue la missione salvezza mentre il Nardò può ancora puntare alla top five del girone H.

Nel prossimo turno in programma domenica 9 marzo il Nardò ospita l’Ischia al “Giovanni Paolo II”.

SERIE D – Girone H: risultati 26ª giornata

Acerrana-Ugento 1-1 Brindisi-Virtus Francavilla 1-1 Casarano-Nocerina 1-1 Costa d’Amalfi-Fasano 0-0 Fidelis Andria-Manfredonia 0-0 Gravina-Nardò 2-0 Ischia-Francavilla 1-0 Martina-Matera 1-0 Palmese-Angri 1-1

CLASSIFICA

Casarano 55, Nocerina 53, Martina 52, Fidelis Andria 50, Matera 39, Virtus Francavilla 37, Nardò 36, Fasano 34, Ischia 34, Palmese 33, Gravina 33, Francavilla 28, Acerrana 28, Ugento 27, Manfredonia 23, Angri 22, Costa d’Amalfi 16, Brindisi 15

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti



(Photo credits: Massimo Coribello)