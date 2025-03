Nardò-Acerrana 2-2, il Toro non riesce più a vincere. Granata rimontati di due gol

Il Nardò torna a segnare ma non riesce a vincere. La gara casalinga contro l’Acerrana finisce 2-2 il con i neretini avanti 2-0 nel primo tempo poi rimontati dai campani. Partita piuttosto vivace e anche tesa con dieci cartellini gialli e tre rossi al termine dei 90 minuti, anche se molti di questi sono sembrati eccessivi.

Formazione iniziale

Nel consueto 3-5-2 mister De Sanzo schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Lucas, Mengoli e Correnti con Munoz e Montagna sugli esterni; in avanti D’Anna e Piccioni.

Primo tempo

Inizio gara subito a ritmi sostenuti. Dopo 40 secondi primo pericolo per la porta granata con Galli che respinge un tiro di Saviano. L’Acerrana tiene il pallino del gioco ma alla prima ripartenza il Nardò colpisce: al 9’ Correnti dalla sinistra piazza un preciso un cross in area per Piccioni che al volo batte Rendina. L’Acerrana prova a reagire ma senza pungere e al 23’ il Toro raddoppia: ripartenza veloce di Munoz sulla destra, assist per Correnti al limite dell’area che si libera di un avversario e fa partire un sinistro a giro che trafigge Rendina. Partita che sembra ben avviata per i granata ma al 32’ arriva il goal che riapre la partita. Calderoni perde palla, Saviano mette in moto Cassata che in diagonale batte Galli. Il Nardò prova a rimettersi a distanza di sicurezza ma D’Anna da posizione ottimale calcia centrale, Rendina blocca. Gli ospiti ci provano con una potente punizione di Samb, Galli si distende e respinge. Al 43’ gli animi si surriscaldano: De Giorgi e Piccioni vanno a contatto, l’attaccante neretino resta a terra e il direttore di gara mostra il cartellino rosso al difensore campano. Passano alcuni secondi e, dopo un consulto con l’assistente, l’arbitro espelle anche Piccioni. Si va all’intervallo sul risultato di 2-1 e con entrambe le squadre in dieci.

Secondo tempo

Nella ripresa i ritmi sembrano più attenuati anche se la gara resta piuttosto ruvida con le due squadre che non si risparmiano. Al 66’ Lucas ci prova da fuori, Rendina devia in angolo. Dall’altra parte risponde Esposito al 75’, destro fuori di poco. L’Acerrana cresce e al 76’ trova il pareggio: Ndiaye crossa in area, confusione davanti alla porta dove Samb segna grazie ad un contrasto vincente. Il match si spegne e sul tabellino non si registrano altre azioni degna di nota. Il Nardò termina la partita in nove con l’espulsione per somma di ammonizioni di Mazzotta nel recupero. Il Nardò fallisce così il match point salvezza ma conserva ancora sei punti di vantaggio sulla zona play out.

Nel prossimo turno in programma domenica 6 aprile il Nardò sarà impegnato in trasferta contro il Martina.

SERIE D – Girone H: risultati 29ª giornata

Angri-Martina 0-0 Fidelis Andria-Costa d’Amalfi 2-0 Francavilla-Gravina 2-1 Manfredonia-Ischia 3-0 Matera-Brindisi 2-2

Nardò-Acerrana 2-2 Nocerina-Palmese 3-0 Ugento-Casarano 2-3 Virtus Francavilla-Fasano 1-1

CLASSIFICA

Casarano 64, Nocerina 60, Martina 55, Fidelis Andria 54, Virtus Francavilla 42, Matera 41, Nardò 38, Fasano 38, Palmese 37, Francavilla 37, Ischia 36, Gravina 34, Ugento 30, Manfredonia 30, Acerrana 29, Angri 23, Brindisi 19, Costa d’Amalfi 16

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti