Nardò-Costa d’Amalfi 1-0, al Toro basta il gol di Lucas per agganciare la zona Playoff

Poche emozioni al “Giovanni Paolo II” tra Nardò e Costa d’Amalfi. Un gol di Lucas nel primo tempo basta e avanza ai granata per prendersi l’intera posta in palio e incassare tre punti pesanti che significano l’aggancio alla zona playoff.

Formazione iniziale

Nel consueto 3-5-2 mister De Sanzo schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Addae, Milli e Correnti con Lucas e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Piccioni e Gatto.

Primo tempo

Nei minuti iniziali è Milli a cercare subito la porta campana su punizione, traiettoria larga e pallone fuori. La prima occasione nitida, però, è di marca ospite e capita sui piedi di De Sio che sciupa davanti alla porta difesa da Galli. Gol mancato e gol subito è il classico copione che si materializza al 34’ con Lucas che sfonda dalla destra, salta un avversario, entra in area e supera Provitolo con un preciso diagonale. Nardò in vantaggio 1-0 e risultato che regge fino all’intervallo.

Secondo tempo

A inizio ripresa il Nardò ha subito l’occasione per il raddoppio: sul primo lancio Gatto viene anticipato da Provitolo, poi Piccioni non trova la porta. Altra occasione poco dopo per Piccioni servito da Calderoni, conclusione imprecisa in porta. Debole il tentativo del neo entrato Piazza dopo lo scambio con Gatto che poco dopo conclude a sua volta sfiorando il palo. Gli ospiti ci provano nel finale sugli sviluppi di un calcio d’angolo Esposito colpisce di testa, pallone alto. Ultima emozione nei minuti finali ancora con Esposito la cui conclusione a giro finisce larga di poco. Il Nardò porta a casa la terza vittoria nelle ultime quattro partite e rilancia le proprie ambizioni stagionali.

Nel prossimo turno in programma domenica 16 febbraio il Nardò sarà impegnato in trasferta sul campo della Fidelis Andria.

SERIE D – Girone H: risultati 23ª giornata

Angri-Fidelis Andria 0-1 Brindisi-Casarano 0-2 Fasano-Acerrana 1-1 Martina-Palmese 2-2 Matera-Ischia 1-1 Nardò-Costa D’Amalfi 1-0 Nocerina-Manfredonia 0-0 Ugento-Francavilla 0-1 Virtus Francavilla-Gravina 1-1

CLASSIFICA

Casarano 50, Nocerina 48, Martina 46, Fidelis Andria 46, Matera 36, Nardò 36, Virtus Francavilla 35, Fasano 30, Gravina 29, Palmese 29, Ischia 28, Acerrana 27, Ugento 23, Francavilla 22, Manfredonia 19, Angri 15, Costa d’Amalfi 14, Brindisi 10

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Massimo Coribello)