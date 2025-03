Nardò-Ischia 0-0, granata tornano a fare punti dopo tre sconfitte di fila. Toro ancora in corsa per i Playoff

Un punto e qualche rimpianto per il Nardò reduce da tre sconfitte consecutive. Al “Giovanni Paolo II” i granata non vanno oltre il pari a reti bianche contro l’Ischia guidato dall’ex Foglia Manzillo in una sfida ben interpretata che consente comunque di rimanere in corsa per i playoff.

Formazione iniziale

Nel consueto 3-5-2 mister De Sanzo schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Lucas, Trinchera e Correnti con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Gatto e D’Anna.

Primo tempo

Avvio di gara a ritmi abbastanza blandi. Al 10’ il primo spunto è di marca locale con un destro di Trinchera dai 25 metri fuori misura. L’Ischia replica al 18’ con Mattera che sugli sviluppi di un calcio di punizione ci prova due volte ma non centra la porta. Al 24’ gialloblù ancora pericolosi su palla inattiva: Vrdoljak imbecca Piszczek in area di rigore, il colpo di testa del polacco termina di poco a lato. Alla mezzora ospiti nuovamente insidiosi con Trofa che calcia da ottima posizione trovando la superlativa risposta in angolo di Galli. Passa un minuto ed è il Nardò a sfiorare il vantaggio: Fornasier affonda da destra, il pallone arriva a Trinchera che calcia a botta sicura ma colpisce la traversa. A seguire i padroni di casa provano invano a sbloccare il risultato con il colpo di testa ravvicinato di D’Anna e con la conclusione di De Crescenzo, entrambi fuori di poco. Al tramonto della prima frazione, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Galli si supera sul colpo di testa di Colella e mantiene la porta inviolata. Squadre al riposo con il risultato inchiodato sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, il copione non cambia con una gara agonistica ma poco fluida. Al 57’ l’Ischia va ancora a un passo dal gol con Piszczek che di testa, sempre su calcio d’angolo, colpisce il palo interno. Al 66’ buona ripartenza dei gialloblù con Colella, il diagonale termina sul fondo. Dopo tre minuti, Nardò pericoloso con un tiro cross di Gatto che viene respinto in due tempi da Rizzuto. Al 76’ i padroni di casa restano in dieci per la doppia ammonizione rifilata a Delvino. Nonostante l’inferiorità numerica, il Nardò all’83’ sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Fornasier sugli sviluppi di un angolo. Negli ultimi minuti le due squadre sembrano accontentarsi del pareggio e la partita termina 0-0.

Dopo la sosta per la Viareggio Cup, nel prossimo turno in programma domenica 23 marzo il Nardò sarà impegnato in trasferta contro la capolista Casarano.

SERIE D – Girone H: risultati 27ª giornata

Angri-Casarano 0-4 Fasano-Brindisi sospesa Francavilla-Fidelis Andria 2-1 Manfredonia-Costa d’Amalfi 1-0 Matera-Palmese 0-0 Nardò-Ischia 0-0 Nocerina-Real Acerrana 3-0 Ugento-Gravina 1-0 Virtus Francavilla-Martina 1-1

CLASSIFICA

Casarano 58, Nocerina 56, Martina 53, Fidelis Andria 50, Matera 40, Virtus Francavilla 38, Nardò 37, Ischia 35, Fasano 34, Palmese 34, Gravina 33, Francavilla 31, Ugento 30, Real Acerrana 28, Manfredonia 26, Angri 22, Costa d’Amalfi 16, Brindisi 15

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti