Nardò-Manfredonia 0-1, decide Iurilli nel finale. Toro fuori dalla zona Playoff

Impresa del Manfredonia che espugna il “Giovanni Paolo II” di Nardò grazie al gol di Iurilli a soli tre minuti dal termine. Secondo stop consecutivo invece per i granata che perdono il treno playoff.

Formazione iniziale

Nel consueto 3-5-2 mister De Sanzo schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Trinchera; in mediana agiscono Addae, Milli e Correnti con Lucas e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Piccioni e D’Anna.

Primo tempo

Gara povera di emozioni ma ben impostata dal Manfredonia che trova subito i guantoni di Galli sul tiro di prima intenzione di Carbonaro al 4’. Dopo neanche 10 minuti mister De Sanzo perde Addae fermato da un problema fisico, al suo posto Davì. Il Nardò non trova quasi mai la via della porta avversaria mentre dall’altro lato Montinaro serve in area per Giampà che di testa impegna ancora Galli. Il primo squillo dei padroni di casa arriva alla mezzora con il tiro di De Crescenzo che termina a lato. Al 33’ pericoloso calcio di punizione di D’Anna, il pallone sfiora il palo alla sinistra di Sapri. Al 38’ ancora una buona azione del Manfredonia con lo scambio rapido tra Porzio, Calemme e Giacobbe, il cui tiro viene deviato da un difensore granata, Galli si distende con prontezza e blocca, evitando il calcio d’angolo. Squadre al riposo con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Si riparte con un’occasione per i granata con il tiro di Milli al 48’ deviato da Giampà in calcio d’angolo. Al 61’ Manfredonia pericoloso su palla inattiva: punizione di Montinaro, il pallone arriva a Iurilli che calcia, deviazione e calcio d’angolo. Al 67’ ci prova nuovamente D’Anna su calcio di punizione, attento Sapri che blocca. Sale di tono il Nardò nella seconda metà della ripresa. Al 70’ Correnti calcia di prima intenzione, attento Sapri dopo la deviazione di Giampà. Il Nardò spinge alla ricerca del vantaggio, mentre il Manfredonia fatica a ripartire ma nel miglior momento della squadra di casa arriva il gol che decide il match per gli ospiti. A tre minuti dal termine discesa di Sepe sulla fascia sinistra, palla al centro per Iurilli che trova il guizzo vincente e batte Galli per un gol che vale tre punti fondamentali.

Nel prossimo turno in programma domenica 2 marzo il Nardò sarà impegnato in trasferta sul campo del Gravina.

SERIE D – Girone H: risultati 25ª giornata

Angri-Gravina 2-0 Brindisi-Martina 3-1 Fasano-Palmese 2-1 Francavilla-Costa D’Amalfi 3-0 Matera-Acerrana 1-0 Nardò-Manfredonia 0-1 Nocerina-Ischia 1-0 Ugento-Fidelis Andria 3-1 Virtus Francavilla-Casarano 2-2

CLASSIFICA

Casarano 54, Nocerina 52, Martina 49, Fidelis Andria 49, Matera 39, Nardò 36, Virtus Francavilla 36, Fasano 33, Palmese 32, Ischia 31, Gravina 30, Francavilla 28, Acerrana 27, Ugento 26, Manfredonia 22, Angri 21, Costa d’Amalfi 15, Brindisi 14

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Lucia Melcarne)