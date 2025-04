Nardò-Palmese 3-2, vittoria di cuore pe i granata. In svantaggio di due gol ribaltano il match

Vittoria di cuore e di voglia contro la Palmese dopo un avvio scioccante per il Nardò che ormai ha ritrovato la via del gol. I granata ribaltano i campani nel secondo tempo dopo essere andati sotto di due goal. Non sono bastate alla squadra campana le prodezze di Santarpia e Manu, il Nardò accorcia le distanze prima con un goal di Gatto nel primo tempo e poi con i colpi di Correnti e D’Anna nella ripresa.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo conferma la formazione che ha ben figurato nella gara vittoriosa contro il Martina e, nel consueto 3-5-2, schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Lucas, Mengoli e Correnti con Munoz e Montagna sugli esterni; in avanti D’Anna e Gatto.

Primo tempo

Inizio gara subito scoppiettante con un’occasione per il Nardò al 3’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mengoli si coordina e batte a colpo sicuro, pallone che si stampa sul palo. La reazione ospite porta la partita a sbloccarsi: al 6’ Santarpia sfugge alla marcatura di Fornasier, controllo dal limite dell’area e fendente angolato che batte Galli per il vantaggio ospite. Il Nardò risente del contraccolpo e all’8’ Manu tira verso la porta, Galli toglie il pallone dall’angolino basso. Al 12’ arriva addirittura il raddoppio ospite ancora una giocata dell’irrefrenabile Santarpia che entra in area e serve Manu che deposita in rete da due passi. Al 16’ ospiti ancora pericolosi con una punizione di Puca alta sopra la traversa. l 25’ ancora brividi per la difesa granata con il solito Santarpia che calcia in diagonale e manda fuori di poco. Mister De Sanzo scuote i suoi e al 33’ arriva il goal che riapre il match. Azione insistita in area, cross di Munoz e Gatto schiaccia di testa, Muraca respinge ma oltre la linea bianca. Al 37’ ci prova D’Anna con un tiro dalla distanza, Muraca blocca. Finisce il primo tempo con la Palmese in vantaggio 1-2.

Secondo tempo

Nel secondo tempo, subito pericolosa la Palmese con Fusco che da buona posizione calcia fuori. Al 53’ cross di Munoz, respinge corto la difesa campana, Correnti raccoglie e piazza a fil di palo il 2-2. De Sanzo si gioca tutte le carte e pesca dalla panchina un triplo cambio: dentro Trinchera, Milli e Piazza, fuori Gatto, Mengoli e Munoz. Il Nardò trova energie fresche e vola. Al 61’ punizione di D’Anna, Muraca respinge. Al 62’ Milli da fuori area spara alto di poco sopra la traversa. Al 68’ Correnti alza d’un soffio una deviazione sotto porta da corner. ma il goal è nell’aria. Al 70’ lancio di Delvino dalle retrovie, Piazza di testa libera D’Anna che si invola verso la porta e batte Muraca per 3-2. La Palmese è frastornata e il Nardò sciupa almeno tre palle goal per arrotondare prima con D’Anna, si allunga il pallone davanti al portiere, poi con Piazza, tiro alto e con una punizione di Calderoni respinta da Muraca. Al 90’ Galli evita la beffa deviando in angolo un gran tiro di Okojie. C’è ancora tempo per un cartellino rosso sventolato ai danni di Puca reo di aver colpito Milli a palla lontana. Finisce 3-2 per il Nardò che, oltre alla salvezza matematica, si regala un’ultima possibilità per agganciare il treno playoff.

Nel prossimo turno in programma giovedì 18 aprile il Nardò sarà impegnato in trasferta al “Fanuzzi” di Brindisi.

SERIE D – Girone H: risultati 31ª giornata

Angri-Fasano 2-3 Fidelis Andria-Gravina 1-1 Francavilla-Casarano 0-1 Ischia-Costa d’Amalfi 1-1 Manfredonia-Acerrana 2-1 Matera-Virtus Francavilla 2-2 Nardò-Palmese 3-2 Nocerina-Brindisi 2-0 Ugento-Martina 2-0

CLASSIFICA

Casarano 70, Nocerina 63, Martina 55, Fidelis Andria 55, Fasano 47, Virtus Francavilla 46, Nardò 44, Matera 42, Palmese 40, Ischia 38, Francavilla 37, Gravina 36, Acerrana 35, Ugento 33, Manfredonia 33, Angri 23, Brindisi 22, Costa d’Amalfi 20

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti



(Photo credits: Massimo Coribello)