Nardò-Ugento 4-0, i granata calano il poker ma al termine della gara arriva la doccia fredda

Partita senza storia tra Nardò e Ugento con i granata che travolgono per 4-0 i giallorossi tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”. Apre le danze Correnti nel primo tempo, poi la doppietta di Gatto e il sigillo finale di Addae nel secondo tempo fissano il risultato e regalano tre punti preziosi ai padroni di casa in chiave salvezza.

Formazione iniziale

Scelte obbligate per Il tecnico granata De Sanzo che deve rinunciare agli squalificati Davì, Pinto, De Crescenzo e Delvino oltre agli infortunati D’Anna, Piccioni, Mengoli e Ciracì. Nel consueto 3-5-2 vanno in campo Galli tra i pali; linea difensiva composta da Trinchera, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Addae, Milli e Correnti con Mazzotta e Lucas sugli esterni; in avanti Gatto e Piazza.

Primo tempo

Il primo squillo è dei padroni di casa con un colpo di testa centrale di Mazzotta facile per Illipronti. Risponde Sanchez per l’Ugento con una punizione bloccata senza troppi patemi da Galli. Sale in cattedra Milli, conclusione con deviazione e palla tra le braccia del portiere. Lo stesso Milli poco dopo scippa la sfera a Teyou, calcia forte ma trova il palo poi Correnti viene murato. Si accende Correnti dalla sinistra, sfera per Piazza che apre il piattone Illipronti la mette sopra la traversa. Dall’altra parte cross di Sanchez per Rossi che di testa non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Al 44’ è la squadra di casa a passare in vantaggio: pasticcio della difesa ugentina, Correnti si prende la sfera e si invola verso la porta e batte il portiere in uscita. Squadre al riposo con il Nardò in vantaggio per 1-0.





Secondo tempo

Ad inizio ripresa l’Ugento entra meglio in campo rispetto agli avversari. Sanchez ci prova da calcio piazzato, Galli blocca in due tempi poi Rossi con un colpo di testa sbilenco divora la palla del possibile pareggio. La partita si addormenta per riaccendersi negli ultimi minuti. All’80’ la difesa giallorossa commette un altro errore che apre al contropiede per il Nardò, Correnti al centro per Gatto che batte Illipronti. Quattro giri di lancette dopo Correnti trova in maniera splendida ancora Gatto in posizione regolare, portiere saltato e rete del 3-0. Dopo altri 3 minuti i padroni di casa calano anche il poker: sugli sviluppi di un calcio di punizione Addae mette la firma sul tabellino. Prima del triplice fischio Calderoni non va lontano dal pokerissimo con un tiro dal limite che termina alto sulla traversa.