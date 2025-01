Nocerina-Nardò 2-0, contro la capolista per il Toro arriva una sconfitta

Il Nardò non ribalta il pronostico e al “San Francesco d’Assisi” la Nocerina prevale 2-0 e mantiene la vetta della classifica in compagnia del Casarano. Pomeriggio amaro per i granata penalizzati soprattutto dall’espulsione di Addae nel primo tempo che li ha costretti a giocare un’ora in inferiorità numerica.

Formazione iniziale

Ancora emergenza in casa granata per le squalifiche di Davì e Calderoni oltre agli infortunati D’Anna, Mengoli, Correnti e Ciracì. Nel consueto 3-5-2 vanno in campo Galli tra i pali; linea difensiva composta da Trinchera, Fornasier e Delvino; in mediana agiscono Addae, Milli e Lucas con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Gatto e Piazza.

Primo tempo

Prima sortita offensiva di marca rossonera con Bottalico sulla sinistra, cross per Silvestri che colpisce di testa e palla sul fondo. Ben messo in campo il Nardò che risponde con una conclusione di Lucas alta sulla traversa. Al 29′ il direttore di gara non fischia un’evidente trattenuta su Addae e sugli sviluppi arriva il goal di Felleca, lesto a raccogliere un cross di Gerbaudo e a battere Galli in uscita. Il centrocampista ghanese protesta vibratamente e si becca la prima ammonizione. Dopo appena 6 minuti Addae commette un inutile fallo a centrocampo, secondo giallo e neretini in dieci con un’ora ancora da giocare. In superiorità numerica i padroni di casa sfruttano gli spazi negli spazi e al 38’ Felleca ci riprova con un destro a rientrare, Galli para a terra. I granata provano comunque a reagire e al 46′ Milli supera tre avversari, assist per Delvino che spreca un’occasione d’oro calciando alto. Squadre al riposo con la Nocerina in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con una punizione-cross di Felleca direttamente fuori. Al 52′ altra percussione di Milli affannosamente chiusa dalla difesa molossa. Al 59′ infortunio per Milli, il migliore dei granata. L’ex Lecce rimane a terra dopo un contrasto ma tardano ad arrivare prima i soccorsi e poi la sostituzione. La Nocerina ne approfitta immediatamente capitalizzando il doppio vantaggio numerico con un cross di Felleca deviato in porta da Marquez per il 2-0. Il Nardò si perde d’animo e la Nocerina insiste con il neo entrato Favetta che al 68’ prova a sorprendere Galli, strepitoso intervento a mano aperta dell’estremo difensore granata. Due minuti dopo sempre Felleca calcia da dentro l’area, Galli fa muro togliendo il pallone dall’incrocio dei pali. Nel finale ancora Favetta di testa supera Galli ma il pallone si stampa sulla traversa. Nel finale c’è solo lo spazio per un calcio di punizione di Lucas che sfiora la traversa. La Nocerina incamera tre punti e tiene il passo della capolista mentre il Nardò getta ancora una volta al vento la partita con l’ennesima espulsione di questa stagione.

Nel prossimo turno in programma domenica 2 febbraio il Nardò sarà impegnato ancora in trasferta sul campo del Francavilla in Sinni.

SERIE D – Girone H: risultati 21ª giornata

Angri-Francavilla 1-1 Brindisi-Gravina 2-2 Fasano-Ischia 2-0 Martina-Acerrana 3-0 Matera-Manfredonia 3-0 Nocerina-Nardò 2-0 Palmese-Casarano 0-1 Ugento-Costa d’Amalfi 5-1 Virtus Francavilla-Fidelis Andria 0-2

CLASSIFICA

Casarano 44, Nocerina 44, Fidelis Andria 43, Martina 42, Matera 35, Virtus Francavilla 34, Nardò 30, Fasano 29, Palmese 28, Acerrana 26, Ischia 25, Gravina 25, Ugento 22, Francavilla 19, Manfredonia 17, Costa d’Amalfi 14, Angri 11, Brindisi 4

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Massimo Coribello)