Nardò, tredicesimo risultato utile: Garnica firma il colpo, Galli lo protegge

Il Nardò prosegue la propria crescita esponenziale e centra il tredicesimo risultato utile consecutivo superando una Real Normanna intensa, organizzata e mai doma. La formazione granata conferma la propria metamorfosi: squadra compatta, capace di alternare qualità e spirito agonistico, lontanissima parente dell’undici incerto di inizio stagione.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo si affida al consolidato 4-4-2 con Galli tra i pali; Manuzzi e Tursi esterni difensivi, Trinchera e Calderoni centrali. In mediana De Luca e Addae, con Garnica e Cirio sulle corsie. In avanti D’Anna e Tedesco.

Primo tempo

L’avvio è tutto di marca campana. La Real Normanna impone ritmo e verticalità, costringendo il Nardò a difendersi basso. Al 3’ diagonale di Esposito, Galli blocca in sicurezza. Al 4’ Verde calcia dal limite, ancora Galli reattivo. Al 7’ Ejjaky salta Tursi ma conclude debolmente, facile per il portiere granata. Al 9’ Antinucci pesca Messina, zampata ravvicinata neutralizzata da Galli. Il Nardò fatica a trovare linee di uscita e al 21’ l’estremo difensore granata deve arrangiarsi con un intervento di puro istinto su una punizione velenosa di Esposito. La squadra di De Sanzo cresce nella seconda parte del tempo. Al 23’ accelerazione devastante di Garnica sulla sinistra, ma Spurio legge il cross liftato. Al 26’ D’Anna calcia una punizione dal limite, palla alta. Al 35’ D’Anna recupera e serve Tedesco, che tenta il colpo di tacco sfiorando il palo. Al 41’ ancora D’Anna, destro di prima intenzione fuori misura. Si va al riposo sullo 0-0, con Galli protagonista e il Nardò in crescita.

Secondo tempo

La ripresa cambia volto con il Nardò che alza il baricentro e prende il controllo della gara. Al 47’ D’Anna si inserisce in area ma non impatta bene. Al 48’ bordata di Calderoni da 25 metri, la traversa trema. Il gol è nell’aria e arriva al 64’: D’Anna inventa una traccia interna per il neoentrato Agrimi, che serve a rimorchio Garnica, glaciale nell’1-0. La Real Normanna reagisce subito al 66’ con Alfano che sfiora la traversa con un diagonale potente. Il Nardò spreca il raddoppio al 70’: D’Anna imbuca ancora per Garnica, che da due passi trova la risposta di Spurio. Gli ospiti restano in partita e alzano i giri. Al 75’ Petricciuolo rientra e calcia, palla sulla parte alta della traversa. All’80’ Messina sfonda centralmente, ma Galli compie un intervento prodigioso. All’82’ doppia parata clamorosa di Galli su Messina e Petricciuolo, a blindare il risultato.

Ultimo squillo granata all’86’ con De Luca, che si inserisce ma conclude troppo alto. Il Nardò gestisce fino al triplice fischio e consolida il sesto posto, ora a tre lunghezze dalla zona podio.

Domenica 1 febbraio i granata saranno impegnati nella delicata trasferta sul campo del Nola, per proseguire la striscia positiva e alimentare le ambizioni di alta classifica.

SERIE D – Girone H: risultati 21ª giornata

Fidelis Andria-Martina 1-2 Francavilla-Barletta 0-1 Heraclea-Gravina 2-2 Nardò-Real Normanna 1-0 Nola-Fasano 1-2 Pompei-Afragolese 0-2 Real Acerrana-Paganese 0-1 Sarnese-Manfredonia 1-1 Virtus Francavilla-Ferrandina 2-2

CLASSIFICA

Paganese 43, Fasano 40, Martina 36, Barletta 36, Afragolese 34, Nardò 33, Nola 30, Virtus Francavilla 30, Fidelis Andria 28, Manfredonia 28, Heraclea 27, Real Normanna 24, Francavilla 24, Gravina 24, Sarnese 23, Ferrandina 21, Pompei 18, Real Acerrana 10

(Photo credits: Massimo Coribello)