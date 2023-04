Afragolese Nardò 2-2, due volte in svantaggio i granata portano a casa un pareggio

Il Nardò non approfitta del pareggio della Cavese sul campo del Casarano e impatta per 2-2 al “Vallefuoco” di Mugnano di Napoli contro l’Afragolese. I granata vanno sotto nel primo tempo e poi nella ripresa ma in entrambe le volte Addae agguanta il pareggio. Con questo risultato la distanza dalla capolista resta invariata a tre giornate dal termine.

Formazione iniziale



Mister Ragno conferma il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Montinaro con Ciracì e Antonacci sugli esterni; coppia d’attacco composta da Ferreira e Gjonaj.

Primo tempo

Buoni ritmi di gioco con il Nardò proteso in avanti. Al 6′ Gjonaj trova lo spazio per il tiro dal limite, palla di poco alta. Al 13′ il direttore di gara concede la massima punizione ai padroni di casa per un fallo di mano di Lanzolla in area, dal dischetto Longo spiazza Viola per il vantaggio napoletano. Il Nardò non ci sta e al 20’ va vicino al pareggio con De Giorgi che di testa sfiora il palo. I rossoblu si limitano a gestire il vantaggio con continue interruzioni del gioco ma il Nardò è sempre attivo in fase offensiva. Ci provano Ferreira al 28’ e Gjonaj al 40’ ma in entrambe le occasioni Provitolo fa buona guardia. Si va negli spogliatoi con l’Afragolese in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo



A inizio ripresa i granata agguantano subito il pareggio con Addae che sfrutta una mischia in area e batte Provitolo. Al 53′ Ciracì crossa in mezzo, Provitolo si butta la palla in porta ma il direttore di gara fischia un presunto fallo sul portiere. Al 56′ una difesa disattenta permette a Tripicchio di entrare in area e fulminare Viola per il nuovo vantaggio dell’Afragolese. Mister Ragno corre ai ripari inserendo Bonilla e Pinto al posto di Fedel e Gjonaj. I cambi danno nuova linfa al Toro che al 70′ pareggia ancora con Addae che raccoglie un cross di Montinaro e spinge in rete da due passi. Il Nardò va clamorosamente vicino al vantaggio al 73′ ma il diagonale di Antonacci si infrange sul palo. Un minuto più tardi bel gesto atletico di Bonilla che in rovesciata spedisce il pallone di poco fuori. Forcing forsennato ma un po’ disordinato del Nardò che, nei minuti di recupero, ci prova in sequenza con De Giorgi, Ferreira e Bonilla ma il pallone non inquadra lo specchio della porta. Termina 2-2 con i granata che mantengono il secondo posto in solitaria a quota 59 punti in classifica.

Il prossimo impegno per il Nardò sarà domenica 23 aprile tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” contro il Brindisi.

SERIE D – Girone H: risultati 31ª giornata



Afragolese-Nardò 2-2 Altamura- Fasano 2-0 Barletta-Puteolana 0-0 Brindisi-Molfetta 1-1 Casarano-Cavese 1-1 Gravina-Francavilla 2-1 Lavello-Matera 1-3 Martina-Bitonto 1-1 Nocerina-Gladiator 2-2

Classifica