Gravina-Nardò 1-0, per il Torio seconda sconfitta in campionato. Decide il rigore di Santoro

Ancora una delusione per il Nardò che torna a mani vuote dalla trasferta del “Vicino” di Gravina. Ai murgiani basta un rigore di Santoro nel secondo tempo per aggiudicarsi l’intera posta in palio e ridimensionare le ambizioni dei granata.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Addae, Ceccarini e Melillo con Rossi e Russo sugli esterni; coppia d’attacco composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo

Primi minuti di gioco senza emozioni anche a causa dal forte vento che disturba i ventidue in campo. Dopo un quarto d’ora domina l’equilibrio e la prudenza e non si registrano occasioni degne di nota. Nardò pericoloso al 21’ con Ferreira che supera Vlasceanu in uscita ma calcia malamente sull’esterno della rete. Dopo un inizio timoroso il Gravina risolleva la testa: al 26’ un traversone pericoloso di Coppola da posizione defilata costringe Viola alla difficile deviazione in angolo. Murgiani che ci provano anche su punizione di Chiaradia, traiettoria centrale e facile presa di Viola. Poco prima dell’intervallo, Coppola si accentra e calcia di destro, Viola respinge e Ramos viene anticipato sulla ribattuta dalla provvidenziale deviazione di Gennari. All’intervallo la gara è ancora ferma sullo 0-0.

Secondo tempo

Alla ripresa del gioco non c’è nulla da segnalare per un quarto d’ora, poi l’episodio che cambia la partita. Ramos supera De Giorgi in area, Viola in uscita lo stende e il direttore di gara concede la massima punizione. Santoro dagli undici metri spiazza l’estremo difensore neretino per il vantaggio dei padroni di casa. il Nardò prova a reagire ma con poco consistenza. Da segnalare al 72’ la gran botta di Dammacco che non inquadra lo specchio della porta. Il Gravina gestisce la gara e a pochi minuti dal termine potrebbe anche chiudere i conti con Lauria che prova anche la conclusione dalla lunga distanza, pallone oltre la traversa. Il triplice fischio sancisce la seconda sconfitta in tre gare per gli uomini di Ragno a cui ora spetta il compito di risollevare le sorti della propria squadra.

Nel prossimo turno in programma domenica 1 ottobre il Nardò ospita il Barletta.

SERIE D – Girone H: risultati 3ª giornata

Altamura-Palmese 3-0 Angri-Gelbison 1-4 Barletta-Gallipoli 0-0 Fasano-Manfredonia 0-0 Gravina- Nardò 1-0 Martina -Rotonda 3-2 Paganese-Matera 4-1 Casarano-Fidelis Andria 1-1 Santa Maria Cilento-Bitonto 0-0

Classifica

Altamura 9, Fidelis Andria 7, Paganese 7, Martina 6, Rotonda 6, Fasano 4, Matera 4, Barletta 4, Bitonto 4, Gallipoli 4, Gravina 4, Gelbison 4, Casarano 2, Nardò 1, Palmese 1, Santa Maria Cilento 1, Manfredonia 1, Angri 0

(Photo credits: @Massimo Coribello)