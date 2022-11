Gravina-Nardò 0-2, il Toro si impone al “Vicino” e conquista la seconda posizione

Il Nardò espugna il “Vicino” di Gravina con il più classico dei risultati e conquista tre punti pesanti che lo proiettano al secondo posto in classifica a due sole lunghezze dalla capolista Cavese. Succede tutto a un quarto d’ora dalla fine con le marcature di Antonacci e Mariano che regalano al Toro il quinto successo stagionale.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il consueto 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Urquiza, Lanzolla e Russo; in mediana agiscono Guadalupi, Polichetti e Ciracì con De Giorgi e Antonacci sugli esterni; coppia d’attacco composta da Gjonaj e Dambros.

Primo tempo

Parte bene il Gravina con Tommasone che da fuori area impegna Viola alla respinta di pugno. Risponde il Nardò al 7′ con Guadalupi che tira da fuori area, pallone di poco fuori. Al 13’ ci prova ancora Tommasone su punizione ma Russo salva sulla linea di porta. Occasione per i granata al 22′ con un tiro di Antonacci in diagonale che viene neutralizzato da Mascolo. Al 35’ neretini di nuovo pericolosi con Dambros che approfitta di uno svarione della difesa murgiana e tira ma Mascolo para senza affanni. Nel corso dell’azione l’attaccante brasiliano si infortuna e viene sostituito da Mariano. Sul finire della prima frazione il Gravina sfiora il vantaggio con Kharmoud che con un tiro dalla distanza scheggia la traversa. Squadre al riposo sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

Si riparte e subito il Nardò va vicino al gol con Gjonaj, che si libera di un difensore e impegna Mascolo con un tiro da distanza ravvicinata. Al 67′ ancora protagonista l’estremo difensore murgiano che nega la gioia del gol a Polichetti lanciato a rete. Al 75’ i granata passano in vantaggio con un tiro di Antonacci dal limite dell’area che si infila nel sette. All’83’ ci pensa Mariano a chiudere la pratica approfittando di uno svarione difensivo della difesa avversaria per battere ancora Mascolo. La gara si conclude con i gialloblu proiettati in attacco ma il Nardò difende bene il risultato e porta a casa la vittoria.

Prossimo impegno per gli uomini di mister Ragno domenica 20 novembre in casa contro la Nocerina.

SERIE D – Girone H: risultati 11ª giornata

Afragolese – Altamura 1-2 Bitonto – Gladiator 2-2 Brindisi – Barletta 1-2 Casarano – Puteolana 1-1 Francavilla – Molfetta 0-1 Gravina – Nardò 0-2 Lavello – Cavese 2-1 Martina – Fasano 2-1 Nocerina – Matera 1-3

Classifica

Cavese 23, Nardò 21, Fasano 21, Barletta 21, Altamura 19, Brindisi 18, Casarano 18, Martina 15, Afragolese 13, Molfetta 13, Gladiator 13, Lavello 12, Matera 12, Nocerina 11, Francavilla 9, Bitonto 9, Gravina 7, Puteolana 6