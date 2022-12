Nardò-Afragolese 2-1, granata inarrestabili. Mantengono l’imbattibilità e centrano la sesta vittoria

Un Nardò inarrestabile mantiene l’imbattibilità in campionato conquistando il sesto successo stagionale ai danni dell’Afragolese nel surreale scenario degli spalti vuoti per decisione della giustizia sportiva dopo la gara con la Nocerina. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con un rigore del capocannoniere del campionato Longo, ma nel secondo tempo i granata ribaltano il risultato nell’arco di pochi minuti con l’esordiente Ferreira e l’under Ciracì. Con questa vittoria il Toro consolida il terzo posto in classifica con 26 punti alle spalle di Cavese e Barletta.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il consueto 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Urquiza, Lanzolla e Russo; in mediana agiscono Mengoli, Fedel e Ciracì con De Giorgi e Antonacci sugli esterni; coppia d’attacco composta da Gjonaj e Dambros.

Primo tempo

La gara stenta a decollare con le due squadre che commettono troppi errori in fase di impostazione complice anche il terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. Non si registrano occasioni di rilievo fino a quando gli ospiti passano in vantaggio al 35’ con un contestatissimo calcio di rigore: sul rilancio di Provitolo, la difesa granata si fa sorprendere e Mancino si invola verso la porta, Viola in uscita riesce ad agganciare il pallone ma anche l’attaccante rossoblu e il direttore di gara concede la massima punizione senza esitazioni. Dal dischetto Longo trasforma e porta in vantaggio la squadra campana. L’Afragolese prova a legittimare il vantaggio al 42’ in contropiede: Aracri mette in movimento Caso che crossa per Longo ma stavolta l’attaccante napoletano manca il bersaglio. Vibranti proteste granata a un minuto dal termine della prima frazione per un presunto fallo di mano in area di Virgilio, il direttore di gara sorvola. Squadre al riposo con gli ospiti in vantaggio per 0-1.

Secondo tempo

Nella seconda frazione il Nardò entra in campo con un atteggiamento diverso e spinge subito sull’acceleratore alla ricerca del pareggio. Al 48’ il diagonale di Dambros viene deviato da un difensore e termina in angolo. Al 55’ ancora proteste granata per un gol annullato a De Giorgi per presunto fuorigioco. Mister Ragno mescola le carte gettando nella mischia gli ultimi arrivati Ferreira e Montinaro oltre all’under Polichetti. La mossa del tecnico granata sortisce gli effetti sperati e al 59’ il Nardò agguanta il pareggio proprio sull’asse dei neo acquisti: calcio d’angolo di Montinaro, stacco di testa di Ferreira e pallone in rete. Due minuti dopo l’estremo difensore campano compie una prodezza su un colpo di testa ravvicinato di Mengoli ma nulla può al 64’ sul preciso colpo di te

sta del giovane Ciracì che, perfettamente pescato in area da Polichetti, firma il vantaggio granata. Con l’Afragolese tramortita e incapace di reagire, il Nardò controlla agevolmente la gara fino al fischio finale dopo sei minuti di recupero.

Prossimo impegno per gli uomini di mister Ragno domenica 11 dicembre in trasferta al “Fanuzzi” di Brindisi.

SERIE D – Girone H: risultati 14ª giornata



Bitonto – Martina 2-2 Cavese – Casarano 2-1 Fasano – Altamura 0-0Francavilla – Gravina 1-1 Gladiator – Nocerina 2-0 Matera – Lavello 3-2 Molfetta – Brindisi 2-3 Nardò – Afragolese 2-1 Puteolana – Barletta 0-1

Classifica