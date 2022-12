Nardò-Barletta 1-0, il Toro si rialza, vince e raggiunge il secondo posto in classifica

Il Nardò si rialza dopo la sconfitta di Brindisi e con una prestazione da incorniciare affonda il Barletta con una rete di Dambros nei primi minuti del secondo tempo. Con questi tre punti i granata agganciano proprio i biancorossi al secondo posto in classifica con 29 punti alle spalle della capolista Cavese.

Formazione iniziale



Mister Ragno schiera il consueto 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Ciracì con Montinaro e Antonacci sugli esterni; coppia d’attacco “carioca” composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo

Gara subito vibrante anche se il terreno di gioco non è in condizioni ottimali. Ad animare il pubblico del “Giovanni Paolo II” ci prova Addae al 15’ ma il suo colpo di testa su angolo di Montinaro si spegne sul fondo. Al 26’ Ciracì prova l’assolo ma la mira è imprecisa e due minuti dopo Ferreira impegna Piersanti con un forte destro dal limite. Le emozioni del primo tempo di fatto finiscono qui con i biancorossi non pervenuti dalle parti di Viola. Al duplice fischio le due squadre vanno al riposo sul risultato inchiodato sullo 0-0.

Secondo tempo

Parte subito forte il Nardò con Ferreira che prova a impensierire Piersanti con un destro dai 25 metri che sfiora la traversa. L’episodio che sblocca la partita arriva al 49’: Fedel verticalizza per Dambros che fulmina Piersanti con una precisa conclusione da posizione defilata. Il tecnico barlettano Farina corre ai ripari con due cambi e cambiando modulo ma è sempre il Nardò a macinare gioco e a sfiorare più volte il raddoppio. Al 65’ la punizione dal limite di Montinaro accarezza il palo alla destra di Piersanti. Al 77’ Mariano, pescato in area da Ferreira, non riesce a trovare la giusta coordinazione e conclude debolmente tra le braccia dell’estremo difensore ospite. All’83’ Gjonaj ruba palla a Telera e conclude a rete di sinistro, Piersanti si distende e sventa la minaccia. A tre minuti dal termine gli ospiti hanno l’opportunità di pareggiare con l’unica conclusione a rete della gara: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pollidori colpisce di testa ma trova i guantoni di Viola a respingere la minaccia. Proteste biancorosse per una presunta trattenuta di Mengoli ai danni di Feola ma il direttore di gara sorvola. È l’ultimo squillo di una gara che consegna tre punti meritati agli uomini di mister Ragno che mercoledì 21 dicembre nel turno infrasettimanale faranno visita all’Altamura.

SERIE D – Girone H: risultati 16ª giornata

Bitonto – Nocerina 1-0 Cavese – Brindisi 2-1 Fasano – Matera 1-2 Francavilla – Casarano 0-0 Gladiator – Afragolese 1-1 Gravina – Martina 1-0 Molfetta – Altamura 1-3 Nardò – Barletta 1-0 Puteolana – Lavello 1-1



Classifica

Cavese 36, Nardò 29, Barletta 29, Altamura 28, Brindisi 28, Fasano 26, Casarano 24, Gladiator 22, Bitonto 22, Matera 21, Martina 18, Nocerina 18, Afragolese 16, Molfetta 14, Francavilla 14, Lavello 13, Gravina 12, Puteolana 8

