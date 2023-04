Nardò-Brindisi 0-2, il Toro cade in casa e scivola al terzo posto

Il Nardò cade in casa nella sfida con il Brindisi e viene scavalcato in classifica proprio dai biancazzurri che si portano a ridosso della capolista Cavese in attesa dello scontro diretto di domenica prossima al “Fanuzzi”. I granata cedono nella ripresa con le reti di Opoola e D’Anna che regalano tre punti preziosissimi alla squadra dell’ex Danucci.

Formazione iniziale

Mister Ragno conferma il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Montinaro con Ciracì e Antonacci sugli esterni; coppia d’attacco composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo

Le due squadre si affrontano a viso aperto in un clima molto teso. Dopo una prima fase combattuta soprattutto nella zona nevralgica del campo, è del Nardò il primo tiro della gara: al 12’ botta di Dambros dal limite, la sfera termina abbondantemente sopra la traversa. Risponde il Brindisi al 18’ con un tiro di Dammacco, nessun problema per Viola. Un minuto più tardi una bordata di Ferreira costringe Vismara all’intervento in due tempi. Al 27′ Addae prova la botta dai trenta metri, conclusione termina sopra la traversa. Al 32′ il Brindisi va vicino al vantaggio: buona azione manovrata dei biancazzurri, uno due tra Dammacco e Opoola, il primo arriva al tiro ma la conclusione è troppo centrale. Non succede più niente di rilevante con due squadre che vanno al riposo sul risultato fermo di 0-0.

Secondo tempo

Il Nardò rientra in campo con un maggior piglio. Al 48’ contropiede granata comandato da Dambros, l’attaccante serve il compagno di reparto Ferreira che prova la conclusione di potenza, sfera che non termina molto lontano dalla porta. Insiste il Nardò con Fedel che serve un cross perfetto per Dambros che manca la conclusione per un soffio. Al 55′ grande occasione per il Nardò ancora con Ferreira: l’attaccante brasiliano da ottima posizione non inquadra la porta con il suo colpo di testa. Al 59mo, però, arriva il vantaggio ospite con Opoola. Grandissima occasione per il raddoppio del Brindisi al 62’: Santoro, servito da D’Anna, si divora un gol già fatto permettendo a Lanzolla il salvataggio sulla linea di porta. Al 65’ ci provano ancora gli ospiti con D’Anna: botta dal limite del capitano, grande intervento di Viola che manda in angolo. Al 68’ occasione per il Nardò con Dambros: l’attaccante brasiliano prova il destro a incrociare ma la palla termina a lato. Alla mezzora i granata restano in dieci: Ferreira, già ammonito, si avventa faccia a faccia con Vismara e il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo. Il Nardò va vicino al pari: Ciraci prova la rovesciata, decisivo l’intervento di Vismara. Padroni di casa attacca nonostante l’inferiorità numerica: ci prova da fuori Gjonaj col destro ma Vismara risponde ancora una volta. Nel finale di gara arriva anche il gol di Felleca che ne salta tre, serve D’Anna che di prima intenzione insacca a rete. È il gol che manda in archivio la gara e che consente ai brindisini di sognare.

Il prossimo impegno vedrà i granata di scena a Barletta domenica 30 aprile per la penultima giornata di campionato.

