Nardò-Gladiator 1-0, il Toro batte i campani e accorcia la distanza dalla vetta

Vittoria di misura del Nardò che tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” supera il Gladiator e accorcia le distanze dalla capolista Cavese fermata sul pari dal Fasano. A firmare il successo granata è il brasiliano Ferreira nei primi minuti della gara. Nel secondo tempo Dambros fallisce il raddoppio facendosi respingere un calcio di rigore.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il consolidato 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Montinaro con Ciracì e Polichetti sugli esterni; coppia d’attacco composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo

La trama dei primi minuti della partita vede il Nardò che prova a fare gioco con tanto possesso palla. Al 9′ una conclusione dal limite di Fedel viene rimpallata dalla difesa ospite, sul pallone si avventa Ferreira che di potenza trafigge Maresca per il vantaggio granata. I padroni di casa ancora pericolosi con Fedel che raccoglie una corta respinta della difesa sammaritana, si coordina dal limite dell’area e fa partire un destro smanacciato in angolo da Maresca. Il Gladiator non impensierisce più di tanto la difesa granata e non succede niente di rilevante fino all’intervallo. Squadre al riposo con il Nardò in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Stesso copione nella ripresa con il Nardò a tenere ben salde le redini del gioco. Al 52′ Addae approfitta di un errore difensivo dei campani e scarica il destro da fuori area ma il pallone termina a lato. Occasionissima per il Nardò sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Montinaro, svetta di testa Ferreira ma sulla traiettoria si trova Puca e respinge sulla linea di porta. Il Nardò potrebbe chiudere i conti nel finale: Maresca in uscita abbatte Dambros lanciato a rete, per il direttore di gara non ci sono dubbi e concede la massima punizione. Dal dischetto lo stesso Dambros si fa ipnotizzare dall’estremo difensore sammaritano che si distende e intercetta il tiro del brasiliano. Il triplice fischio sancisce la dodicesima vittoria in campionato per la formazione di mister Ragno che consolida il secondo posto in classifica ad un solo punto dalla capolista Cavese.

Prossimo impegno domenica 26 febbraio in trasferta contro il Francavilla.

SERIE D – Girone H: risultati 24ª giornata

Nardò – Gladiator 1-0 Puteolana – Bitonto 5-0 Afragolese – Casarano 0-1 Altamura – Martina 1-2 Barletta – Gravina 2-0 Brindisi – Nocerina 1-0 Fasano – Cavese 1-1 Matera – Francavilla 3-0 Molfetta – Lavello 3-0Puteolana – Bitonto 5-0

Classifica