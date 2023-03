Nardò-Gravina 1-0, Toro vittorioso nel finale con il gol di Gjonaj

Nel ventottesimo turno del Girone H di Serie D, Il Nardò si conferma la principale antagonista della capolista Cavese battendo di misura il Gravina sul terreno amico del “Giovanni Paolo II”. Nel finale di gara la risolve Gjonaj che prima si fa parare un rigore e poi piazza il colpo vincente che regala i tre punti ai granata.

Formazione iniziale

Mister Ragno conferma il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Urquiza, Lanzolla, e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Montinaro con Ciracì e Polichetti sugli esterni; coppia d’attacco composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo



La prima occasione della gara capita al 13’ sul destro di Dambros che entra in area e batte a rete, Mascolo fa buona guardia. La risposta dei murgiani arriva al 27’ con un tiro dalla distanza di Tonso respinto di pugno da Viola. Ancora i gialloblu pericolosi al 31’ con l’ex Zappacosta ma la conclusione del centrocampista termina alta sulla traversa. Al 35’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Dambros gira di testa in porta ma un grande riflesso di Mascolo nega la gioia del gol all’attaccante brasiliano. Brividi per la difesa gialloblu anche nel finale di tempo con un traversone di Dambros dalla destra e l’inserimento di testa di Polichetti bloccato a terra dall’estremo difensore. La prima frazione si chiude con il punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa non cambia il copione con il Nardò sempre pericoloso. Al 54’ tentativo di Polichetti dal limite dall’area, pallone fuori di poco. Mister Ragno al 60’ si gioca la carta Gjonaj al posto di Montinaro. Il fantasista albanese entra subito nel vivo dell’azione servendo un assist a Dambros la cui deviazione in area sfiora il palo alla sinistra di Mascolo. Al 69’ Gravina pericoloso in contropiede portato avanti da Oliveira e concluso da Tondo con un colpo di testa che sfiora la traversa. Al 76’ ingenuità di Parisi che commette fallo di mano in area nel tentativo di bloccare Ferreira, il direttore di gara non ha dubbi e concede la massima punizione. Dagli undici metri Gjonaj si fa ipnotizzare da Mascolo che si distende alla sua sinistra e blocca il pallone a terra. A cinque minuti dal termine Gjonaj trova il modo di farsi perdonare: riceve palla in area, si libera di Parisi e Sansone e beffa Mascolo sul primo palo. Nei minuti di recupero il Gravina ha l’occasione per pareggiare ma il tiro di Actis da distanza ravvicinata si stampa sul palo esterno. Termina con la quindicesima vittoria in campionato per il Toro che mantiene il secondo posto in solitaria a quota 55 punti in classifica.

Dopo la sosta, il prossimo impegno per il Nardò sarà domenica 2 aprile in trasferta contro la Nocerina.

SERIE D – Girone H: risultati 28ª giornata

Nardò – Gravina 1-0 Puteolana – Casarano 0-1 Altamura – Afragolese 0-1 Barletta – Brindisi 1-4 Cavese – Lavello 2-1 Fasano – Martina 1-0 Gladiator – Bitonto 1-1 Matera – Nocerina 2-1 Molfetta – Francavilla 3-1Puteolana – Casarano 0-1

Classifica

Cavese 59, Nardò 55, Brindisi 53, Barletta 50, Casarano 50, Altamura 44, Fasano 43, Matera 41, Bitonto 37, Martina 36, Gladiator 30, Afragolese 30, Nocerina 29, Molfetta 27, Francavilla 25, Gravina 25, Lavello 23, Puteolana 15