Nardò-Mariglianese 2-1, un Toro mai domo recupera lo svantaggio e torna alla vittoria

Torna al successo il Nardò che raccoglie così sette punti in tre partite della gestione De Candia. Al “Giovanni Paolo II” i granata vanno sotto dopo pochi minuti, colpiti da Esposito. Ma il Toro mai domo è bravo a reagire e nel finale ribalta tutto con due perle di Caputo e Mancarella che consentono di conquistare tre punti di platino.

Formazione iniziale

Mister De Candia, squalificato e sostituito in panchina da mister Manca, schiera il collaudato 4-3-1-2 con Petrarca tra i pali, De Giorgi, Porcaro, Masetti e Dorini sulla linea difensiva, Lezzi, Mengoli e Cancelli in mediana, Mancarella dietro il tandem offensivo composto da Cristaldi e Mariano.

Primo tempo

Passano appena sette minuti e gli ospiti sono già avanti alla prima occasione utile. Calcio d’angolo dalla destra di Faiello, in mezzo al mucchio di difensori granata sbuca Esposito che di testa anticipa tutti e batte Petrarca. La reazione del Nardò c’è ed è Mengoli a chiamare al primo difficile intervento Maione con un destro di prima intenzione su sponda di Cristaldi, il portiere alza oltre la traversa. Il Nardò attacca, la Mariglianese si difende e sfrutta le ripartenze. Ci prova Cancelli al 43’ ma il suo sinistro sorvola la traversa. Nel minuto di recupero ancora Esposito di testa inquadra la porta ma Petrarca è attento e blocca. Si va negli spogliatoi con la Mariglianese in vantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa il leit motiv della partita non cambia. Mister Manca getta nella mischia Puntoriere al posto di Lezzi per aumentare il peso specifico in attacco. La mossa tattica non da gli effetti sperati anzi sono gli ospiti a sfiorare il raddoppio al 68′ con il solito Esposito che colpisce la traversa. Alla mezzora la svolta della gara: Cancelli viene abbattuto al limite dell’area e sulla conseguente punizione Caputo bagna il suo secondo debutto in maglia granata con una magistrale parabola che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Sulle ali dell’entusiasmo, il Nardò si va a prendere anche il raddoppio dieci minuti dopo con un tiro-cross di Mancarella dallo spigolo destro dell’area di rigore che supera Maione. Il triplice fischio sancisce la meritata vittoria del Nardò che si rilancia in classifica.

Nel prossimo turno, in programma domenica 14 novembre, il Nardò sarà di scena nel derby esterno con la Virtus Matino nella gara valevole per l’11a giornata di campionato.

SERIE D – Girone H: risultati 10ª giornata

Audace Cerignola – Lavello 2-1 Bisceglie – Francavilla 2-4 Casarano – Brindisi 0-0 Casertana – Virtus Matino 2-0 Fasano – San Giorgio 0-1 Gravina – Bitonto 3-0 Molfetta – Nocerina 0-0 Nardò – Mariglianese 2-1 Nola – Sorrento 0-0 Team Altamura – Rotonda 2-0

Classifica

Bitonto 23, Casertana 22, Francavilla 19, Audace Cerignola 18, Nocerina 18, Lavello 17, Fasano 14, Molfetta 14, Gravina 13, Casarano 13, Sorrento 13, Mariglianese 12, Bisceglie 12, Team Altamura 11, Nardò 11, Nola 11, Rotonda 9, Virtus Matino 8, San Giorgio 7, Brindisi 2