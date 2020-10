Brindisi-Nardò 3-1, arriva la terza sconfitta di fila. Neretini fanalino di coda a 0 punti

Terza sconfitta consecutiva per il Nardò che al “Fanuzzi” di Brindisi incassa un netto 3-1 che relega i granata all’ultimo posto in classifica ancora a secco di punti. Partita sempre saldamente in mano ai padroni di casa che hanno chiuso la prima frazione in vantaggio per 2-1 per poi limitarsi ad amministrare il risultato, chiudendo la gara su rigore nei minuti finali.

Formazione iniziale

Mister Danucci, sempre alle prese con le pesanti assenze di Romeo, Granado, Zappacosta e De Giorgi, è costretto a schierare in campo ben sei under con Milli tra i pali, linea difensiva formata da Palazzo, Trinchera, Stranieri e Spagnolo; in mediana agiscono Cancelli, Scialpi e Mengoli con Cuomo a sostegno della coppia d’attacco Caputo-Potenza.

Primo tempo

Al primo affondo il Brindisi passa in vantaggio al 7’ con Cerone, che raccoglie un cross dalla destra di Boccadamo e approfitta di un errore in uscita di Milli, depositando comodamente il pallone in rete. Colpito a freddo, il Nardò non riesce a reagire e al 21’ subisce il gol del raddoppio firmato da Boccadamo, autore di una conclusione dai 20 metri che, complice anche la deviazione di Stranieri, beffa Milli. Il Toro è tramortito ma alla mezz’ora riapre la gara con una micidiale ripartenza sulla fascia sinistra di Potenza che mette in mezzo per Caputo, lesto a battere Lacirignola con una conclusione al volo. Immediata reazione dei padroni di casa con Palazzo che sfiora il tris con un pallonetto da posizione defilata. Gli ospiti sono vivi e in partita e al 33’ è sempre Potenza a seminare il panico nella difesa biancazzurra costringendo Lacirignola a una difficile deviazione in corner. Il Nardò insiste e manovra costantemente nella metacampo avversaria ma non riesce a creare occasioni degne di nota. Il primo tempo si chiude con il Brindisi in vantaggio 2-1.

Secondo tempo

A inizio ripresa è sempre il Nardò a rendersi pericoloso con Scialpi su un calcio di punizione dal limite, Lacirignola in tuffo non si fa sorprendere. Con il passare dei minuti, il Brindisi riprende in mano le redini del gioco e nell’arco di dieci minuti sfiora per tre volte la marcatura, con due conclusioni di Palazzo, la seconda delle quali si stampa sulla traversa, e nel mezzo un gran tiro all’incrocio di Cerone deviato in angolo da Milli. I padroni di casa premono sull’acceleratore e sette minuti dal termine si guadagnano un calcio di rigore con Nives steso in area da Raia. Dal dischetto Palazzo spiazza Milli e chiude definitivamente i conti.

Domenica prossima gli uomini di mister Danucci ospitano la Puteolana tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”.

SERIE D – Girone H: risultati 3ª giornata

Audace Cerignola – Francavilla 0-1

Az Picerno – Team Altamura 1-2

Bitonto – Molfetta 2-1

Brindisi – Nardò 3-1

Casarano – Fasano 2-0

Lavello – Portici 3-0

Real Aversa – Gravina 2-1

Sorrento – Fidelis Andria 2-1

Puteolana – Taranto 1-3

Classifica

Brindisi 8, Casarano 7, Taranto 7, Team Altamura 7, Sorrento 7, Francavilla 6, Lavello 6, Az Picerno 4, Fidelis Andria 4, Gravina 3, Molfetta 3, Bitonto 3, Real Aversa 3, Puteolana 3, Audace Cerignola 2, Fasano 1, Portici 1, Nardò 0.