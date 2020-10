Nardò-Picerno 0-3, male la prima casalinga per il Toro. I lucani si impongono al “Giovanni Paolo II”

Il Nardò cade in casa (0-3) al cospetto di un cinico Picerno che porta via i tre punti dal “Giovanni Paolo II” capitalizzando al massimo le poche occasioni create nel corso della partita. I granata non hanno demeritato dal punto di vista dell’impegno e della generosità, riuscendo a impattare per circa un’ora di gioco, ma alla fine hanno dovuto cedere il passo ai più quotati avversari, bravi a sfruttare alcune dubbie decisioni della terna arbitrale.

Formazione iniziale

Mister Danucci, alle prese con le pesanti defezioni di Romeo, Granado, Zappacosta e De Giorgi, manda in campo un offensivo 4-3-1-2 con Mirarco tra i pali, linea difensiva formata da Palazzo, Trinchera, Stranieri e Spagnolo; in mediana agiscono Cancelli, Scialpi e Mengoli mentre in attacco Gallo a sostegno della coppia Caputo-Potenza.

Primo tempo

Prima frazione di gioco povera di emozioni anche se i ragazzi di mister Danucci sembrano subito in partita giocando con aggressività, pressing alto e grande abnegazione su ogni pallone. Sono i melandrini però a tentare di impensierire la retroguardia granata al 7’ con un pallonetto senza pretese dai 40 metri di D’Angelo che vede Mirarco fuori dai pali. Tre minuti più tardi sempre il centrocampista lucano conclude da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mirarco blocca in presa sicura. Reazione granata con Mengoli e Gallo che ci provano dalla distanza ma entrambe le conclusioni sorvolano la traversa. Al 42’ Parisi scende sulla destra e mette in mezzo un invitante pallone per Guerra che conclude di prima intenzione sfiorando la traversa. Un primo tempo piuttosto equilibrato, combattuto soprattutto a centrocampo, si chiude con il risultato inchiodato sullo 0-0.

Secondo tempo

A inizio ripresa, sono sempre gli ospiti a rendersi pericolosi prima con una sforbiciata di D’Angelo in area e poi con un’inzuccata di Iadaresta che non impensieriscono Mirarco. Dopo dieci minuti sale in cattedra il direttore di gara che prima espelle De Giorgi dalla panchina del Nardò e poi concede una dubbia punizione agli ospiti sulla trequarti: Dettori pennella un traversone in area dove svetta di testa Girasole e beffa Mirarco per il vantaggio melandrino. Appena due minuti dopo il Picerno raddoppia: un altro dubbio calcio di punizione concesso generosamente dal direttore di gara consente a Dettori di disegnare una parabola che si infila all’incrocio dei pali. Il micidiale uno-due ospite taglia le gambe ai padroni di casa che provano comunque a reagire prima con Mengoli e poi con Cuomo ma le conclusioni dei centrocampisti granata non impensieriscono l’estremo difensore lucano. Alla mezzora il Nardò si vede negare un calcio di rigore nettissimo per un ingenuo fallo di Caruso su Potenza in anticipo. Nel finale arriva il sigillo di Esposito che riceve un assist dalla sinistra di Zito e deposita comodamente in rete per fissare il risultato sullo 0-3.

Seconda sconfitta consecutiva per il Nardò che domenica prossima farà visita alla capolista Brindisi.

SERIE D – Girone H: risultati 2ª giornata

Fasano – Sorrento 1-1

Fidelis Andria – Audace Cerignola 0-0

Gravina – Puteolana 4-1

Molfetta – Francavilla 3-0

Nardò – Az Picerno 0-3

Portici – Casarano – 2-2

Real Aversa – Brindisi 0-1

Taranto – Bitonto 2-1

Team Altamura – Lavello 2-1

Classifica

Brindisi 5, Az Picerno 4, Casarano 4, Team Altamura 4, Sorrento 4, Taranto 4, Fidelis Andria 4, Molfetta 3, Gravina 3, Francavilla 3, Puteolana 3, Audace Cerignola 2, Portici 1, Fasano 1, Lavello 0, Bitonto 0, Real Aversa 0, Nardò 0.