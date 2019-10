Nardò-Foggia 0-1, ai granata non basta un grande cuore. I “Satanelli” si impongono al Giovanni Paolo II

Non basta la grinta e la volontà al Nardò che, nonostante una gara giocata a buon livello contro un avversario dal tasso tecnico superiore, viene beffato di misura (0-1) da un cinico Foggia che ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo. Un gol fortunoso di Cittadino e uno strepitoso Fumagalli, autore di due parate decisive, regalano la vittoria ai satanelli e fanno sprofondare il Toro nei bassifondi della classifica con la quota salvezza che dista ben 8 punti.

Formazione iniziale

La squalifica di Stranieri costringe mister Foglia Manzillo a mandare ben 6 under in campo. Nel consueto 3-5-2, l’allenatore napoletano schiera Montagnolo tra i pali, linea difensiva formata da Aquaro, Pantano e Trinchera; in mediana agiscono Danucci, Cancelli e Montaperto con Natalucci e Spagnolo sugli esterni, coppia d’attacco formata da Calemme e Camara.

Primo tempo

Dopo un quarto d’ora a ritmi elevati con il Nardò che esercita una leggera supremazia territoriale, il Foggia passa in vantaggio al primo affondo con una conclusione dalla distanza di Cittadino che, dopo una sfortunata deviazione di Aquaro, beffa un incolpevole Montagnolo. Il gol foggiano scatena il parapiglia in campo in quanto il secondo assistente aveva segnalato una posizione irregolare di fuorigioco ma il direttore di gara ha fatto proseguire l’azione senza alcuna esitazione.

Immediata la reazione dei granata che al 21’ hanno una doppia occasione per pareggiare ma prima Fumagalli si oppone a Camara e poi sulla ribattuta è Viscomi a respingere la conclusione di Spagnolo a portiere battuto. Alla mezzora è ancora protagonista l’estremo difensore foggiano che respinge nuovamente una conclusione di Camara lanciato a rete. Al 39’ il Foggia si ripresenta in area avversaria ma il colpo di testa di Russo è respinto in tuffo da Montagnolo. Si va negli spogliatoi con i rossoneri in vantaggio.

Secondo tempo

Dopo due minuti dall’inizio della ripresa Calemme supera in velocità Campagna e prova a sorprendere Fumagalli con un sinistro a giro ma l’estremo difensore rossonero si distende e sventa la minaccia. Al 51’ è sempre il fantasista napoletano che supera tre avversari e lascia partire un diagonale che non inquadra lo specchio della porta. Al 65’ Montagnolo respinge ul tiro sul primo palo del subentrato Tortori servito in area da Salines. Mister Foglia Manzillo passa ad un più offensivo 4-2-4 con gli inserimenti di Avantaggiato e Mengoli al posto di Danucci e Montaperto. Al 78’ Camara si libera al limite dell’area ma la sua conclusione è troppo centrale per impensierire Fumagalli che blocca in presa sicura. Nel penultimo dei sei minuti di recupero, gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Campagna che servito da Iadaresta sfiora il palo alla sinistra di Montagnolo. Il triplice fischio pone fine ad una gara intensa che vede il Nardò incassare immeritatamente la settima sconfitta stagionale in nove gare.

Domenica prossima gli uomini di Foglia Manzillo saranno di scena allo stadio “Degli Ulivi” per affrontare la Fidelis Andria.

SERIE D – Girone H: risultati 9ª giornata

Audace Cerignola – Gelbison 2-1 Brindisi – Bitonto 0-3 Casarano – Altamura 2-1 Fasano – Fidelis Andria 3-2 Gravina – Agropoli 5-0 Grumentum – Sorrento 0-1 Nardò – Foggia 0-1 Nocerina – Francavilla 0-1 Taranto – Gladiator 3-1

Classifica

Bitonto 19, Fasano 18, Foggia 18, Taranto 15, Gladiator 15, Sorrento 15, Gravina 14, Casarano 14, Brindisi 14, Gelbison 13, Fidelis Andria 12, Audace Cerignola 11, Nocerina 10, Altamura 10, Grumentum 9, Agropoli 8, Francavilla 8, Nardò 4.