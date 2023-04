Nocerina-Nardò 1-3, il Toro espugna il “San Francesco d’Assisi” e tiene il passo della capolista

Il Nardò espugna il “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inferiore e tiene il passo della capolista Cavese che passa a Gravina. I granata si impongono con un netto 3-1 grazie alle marcature di De Giorgi e Ferreira nel primo tempo e di Mengoli nella ripresa.

Formazione iniziale

Mister Ragno conferma il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Montinaro con Ciracì e Polichetti sugli esterni; coppia d’attacco composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo

Dopo soli 50 secondi i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Caso Naturale che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, conclude a pochi passi dalla porta ma Viola fa buona guardia e devia in angolo. Il Nardò risponde al 21’ con una botta di Ferreira all’altezza dell’area piccola, deviata in maniera provvidenziale da Russo. Al 29’ occasionissima per la Nocerina: Talamo dalla sinistra mette in mezzo e Lanzolla, nel tentativo di anticipare Caso Naturale, colpisce male e sfiora un clamoroso autogol impedito solo dal palo. Nel momento migliore per i molossi, al 31’ arriva il vantaggio granata: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Montinaro, De Giorgi svetta di testa e trafigge Russo. La Nocerina non si scompone e continua ad attaccare trovando il pareggio dopo appena cinque minuti: cross in area di Maletic, colpo di testa di Caso Naturale e pallone che termina sul braccio di Polichetti. Il direttore di gara concede la massima punizione trasformata dallo stesso centravanti bosniaco che ristabilisce la parità. Sulle ali dell’entusiasmo i nocerini pressano e sfiorano addirittura il vantaggio al 43’ con un colpo di testa di Caso Naturale respinto in due tempi da Viola. Allo scadere della prima frazione il Nardò mette di nuovo la freccia: al 47′ Montinaro calcia dal limite dell’area, il pallone viene deviato da Di Palma e finisce sui piedi di Ferreira che controlla e fulmina Russo. Si va negli spogliatoi con il Toro in vantaggio per 2-1.

Secondo tempo

La ripresa inizia con la Nocerina subito in avanti. Su una mischia in seguito a un calcio d’angolo, Bandeira calcia al volo e Ferreira, appostato sulla linea di porta, sventa la minaccia. Il secondo tempo scorre con il Nardò in totale controllo della partita mentre al Nocerina non riesce a rendersi quasi mai pericolosa. Da segnalare al 72’ un grande intervento di Russo su un tiro ravvicinato di Ferreira. Mister Erra prova a invertire il trend con una girandola di cambi ma i rossoneri non ne hanno più e la partita finisce dopo un lungo recupero di sette minuti culminato con il terzo gol del Nardò: Russo abbatte Ciracì in area di rigore e si becca il rosso diretto, dal dischetto il neo entrato Mengoli non fallisce e manda in archivio la sedicesima vittoria in campionato per il Toro che mantiene il secondo posto in solitaria a quota 58 punti in classifica.

Il prossimo impegno per il Nardò sarà giovedì 6 aprile tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” contro il Casarano.

SERIE D – Girone H: risultati 29ª giornata

Afragolese-Puteolana 0-1 Altamura-Matera 3-1 Brindisi-Fasano 0-0 Casarano-Molfetta 0-0 Francavilla-Bitonto 0-0 Gravina-Cavese 1-5 Lavello-Barletta 1-2 Martina-Gladiator 0- Nocerina-Nardò 1-3

Classifica

Cavese 62, Nardò 58, Brindisi 54, Barletta 53, Casarano 51, Altamura 47, Fasano 44, Matera 41, Bitonto 38, Martina 36, Gladiator 33, Afragolese 30, Nocerina 29, Molfetta 28, Francavilla 26, Gravina 25, Lavello 23, Puteolana 18

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)