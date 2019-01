Serie D, è notta fonda per il Nardò. KO anche contro la Sarnese

Continua il periodo nero per il Nardò che contro la Sarnese incassa la quarta sconfitta consecutiva e prosegue la discesa verso la parte bassa della classifica. Al “Felice Squitieri” di Sarno si affrontano due squadre in fase involutiva con il Nardò che non vince da otto partite e la Sarnese da ben undici gare.

Formazioni

L’unico problema per mister Taurino riguarda la sostituzione dello squalificato Aquaro. Il tecnico leccese opera un robusto turn over mandando inizialmente in campo il consueto 3-5-2 con Mirarco tra i pali, Scipioni, Centonze e Giglio sulla linea difensiva. In mediana Prinari, Bolognese e capitan Bertacchi, con De Pascalis e Versienti sugli esterni. In attacco la coppia Mingiano e Kyeremateng. Sul fronte campano, mister Cusano si affida alla linea verde con il solo Lepre unico giocatore di esperienza a guidare una pattuglia di giocatori nati tra il 1997 e il 2001.

Primo tempo

La prima occasione è di marca campana con Muollo che dopo due minuti di gioco tenta di impensierire Mirarco ma la sua conclusione va fuori di un paio di metri. Il Nardò si spinge in proiezione offensiva e al 9′ l’occasione capita sui piedi di Prinari, tiro deviato sotto porta. Un minuto dopo ci prova Kyeremateng di testa, pallone alto sopra la traversa. Al 16′ una bella azione corale dei granata viene finalizzata da una girata di Kyeremateng che sfiora il palo. Continua il pressing del Nardò e al 27′ Kyeremateng impegna severamente Mennella che respinge a fatica un tiro dell’attaccante italo-ghanese. Nel finale di tempo la Sarnese si risveglia e al 38′ Maione in area va al tiro, palla sull’esterno della rete. Al 42′ sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Mariani che sfiora il palo alla destra di Mirarco. La prima frazione termina sul pareggio a reti bianche con un Nardò sulla difensiva.

Secondo tempo

Dopo appena due minuti la Sarnese passa in vantaggio: tiro di Maione respinto da Mirarco, la difesa granata sta a guardare e Sannia libero da marcature spedisce alle spalle del portiere. Mister Taurino corre ai ripari: esce Prinari per far posto all’argentino Arario, esordio anche per il neo acquisto Infusino al posto di Centonze. Sono i salernitani a fare la partita mentre il Nardò va in difficoltà. L’unico a provarci è Arario che cerca ripetutamente di affondare i colpi nella difesa avversaria ma senza esito. Una buona dose di sfortuna accompagna la compagine granata al 67’: una punizione di Arario colpisce la base del palo, poi sulla ribattuta la difesa salernitana si salva. Al 71′ Mirarco in tuffo nega la gioia del gol a Sellitti. Entra anche Cordella per un impalpabile Mingiano ma il Nardò è inconcludente anche perché il gioco è ripetutamente frammentato dai giocatori di casa. Nel primo dei cinque minuti di recupero, Palmisano spreca una clamorosa occasione calciando fuori a porta vuota.

Al fischio finale è notte fonda per il Nardò che non vince da due mesi, l’ultima vittoria risale al 25 novembre in casa contro il Taranto. Nelle ultime otto gare il copione è stato sempre lo stesso: nonostante la squadra si esprima su buoni livelli di gioco, quello che continua a mancare è la personalità nei momenti chiave del match. Domenica prossima, per la quarta giornata di ritorno, al “Giovanni Paolo II” arriva il Gravina reduce dal pareggio interno con la Gelbison.

SERIE D – Girone H: risultati 20ª giornata

Altamura – Ercolanese 2-0

Audace Cerignola – Bitonto 2-1

Fasano – Az Picerno 1-2

Fidelis Andria – Francavilla 1-0

Gragnano – Taranto 0-2

Gravina – Gelbison 2-2

Nola – Sorrento 1-2

Sarnese – Nardò 1-0

Savoia – Pomigliano 1-0

Classifica

Az Picerno 44, Audace Cerignola 43, Taranto 39, Altamura 35, Fidelis Andria 32, Savoia 32, Bitonto 30, Fasano 28, Francavilla 26, Nardò 25, Gelbison 25, Nola 24, Gravina 22, Gragnano 21, Sorrento 20, Sarnese 18, Pomigliano 11, Ercolanese 8